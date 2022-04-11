https://ria.ru/20220411/banki-1782850992.html
Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму отделения
Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму отделения - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму отделения
Промсвязьбанк должен открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года, говорится в поручении президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:08
2022-04-11T10:08
2022-04-11T10:33
экономика
промсвязьбанк
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк должен открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года, говорится в поручении президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.Промсвязьбанк в начале апреля начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Однако оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае, а не на территории полуострова."Публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" обеспечить открытие на территориях Республики Крым и г. Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - 1 октября 2022 года. Ответственным за исполнение назначен глава банка Петр Фрадков.
https://ria.ru/20220411/krym-1782851860.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, промсвязьбанк
10:08 11.04.2022 (обновлено: 10:33 11.04.2022)
Путин поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму отделения
Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму до 1 октября