Рейтинг@Mail.ru
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220411/banany-1783005509.html
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом - РИА Новости, 11.04.2022
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом
Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:53
2022-04-11T22:53
экономика
эквадор
россия
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741582454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c779817134cdb142890b612b988d540.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой продукции, сообщила Национальная федерация производителей бананов.По данным местной газеты Universo, фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в РФ. "Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию", - приводит El Universo слова Сегундо Солано, главы ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.Это уже не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
эквадор
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741582454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f7936667b07188aedaa45ec5a550ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эквадор, россия, санкции в отношении россии, украина
22:53 11.04.2022
 
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом

Производители бананов перекрыли дороги в Эквадоре из-за проблем с экспортом в Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПродажа бананов в продуктовом магазине
Продажа бананов в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Продажа бананов в продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой продукции, сообщила Национальная федерация производителей бананов.
"Производители бананов оставили свои фермы, чтобы выйти на дороги Гуаяса, Лос-Риос и Эль-Оро", - говорится в сообщении федерации, опубликованном в ее аккаунте в Twitter. Публикация проиллюстрирована фото, на котором фермеры перекрывают автомобильные трассы.
По данным местной газеты Universo, фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в РФ. "Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию", - приводит El Universo слова Сегундо Солано, главы ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.
Это уже не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.
На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ЭкономикаЭквадорРоссияСанкции в отношении РоссииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала