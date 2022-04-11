https://ria.ru/20220411/banany-1783005509.html
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом - РИА Новости, 11.04.2022
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом
Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T22:53
2022-04-11T22:53
2022-04-11T22:53
экономика
эквадор
россия
санкции в отношении россии
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой продукции, сообщила Национальная федерация производителей бананов.По данным местной газеты Universo, фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в РФ. "Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию", - приводит El Universo слова Сегундо Солано, главы ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.Это уже не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эквадор, россия, санкции в отношении россии, украина
Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом
Производители бананов перекрыли дороги в Эквадоре из-за проблем с экспортом в Россию