https://ria.ru/20220411/banany-1783005509.html

Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом

Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом - РИА Новости, 11.04.2022

Производители бананов протестуют в Эквадоре из-за проблем с экспортом

Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T22:53

2022-04-11T22:53

2022-04-11T22:53

экономика

эквадор

россия

санкции в отношении россии

украина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 апр – РИА Новости. Производители бананов в Эквадоре перекрыли дороги в трех провинциях на фоне проблем с поставками в Россию, на которую приходится пятая часть экспорта этой продукции, сообщила Национальная федерация производителей бананов.По данным местной газеты Universo, фермеры хотят, чтобы правительство выкупило ту часть урожая, которая обычно экспортируется в РФ. "Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию", - приводит El Universo слова Сегундо Солано, главы ассоциации производителей бананов провинции Эль-Оро.Это уже не первая акция протеста представителей этой отрасли в Эквадоре. В середине марта производители бананов перекрыли дороги на западе страны гроздьями этих плодов, чтобы убедить правительство оказать меры поддержки сектору на фоне ситуации вокруг Украины.На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов Эквадора. По итогам 2021 года страна экспортировала 6,8 миллиона тонн бананов, из них 1,51 миллиона тонн в Россию.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

эквадор

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, эквадор, россия, санкции в отношении россии, украина