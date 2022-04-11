https://ria.ru/20220411/balet-1782895395.html
Украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за "Лебединого озера"
Украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за "Лебединого озера" - РИА Новости, 11.04.2022
Украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за "Лебединого озера"
Участники труппы "Украинский классический балет", выступающей с гастрольным турне в Италии, получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T13:17
2022-04-11T13:17
2022-04-11T16:09
культура
министерство культуры украины
украина
петр чайковский
италия
балет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/78/1497607831_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_86acaf7700f9bf9eed4a97de92dbdec2.jpg
РИМ, 11 апр — РИА Новости. Участники труппы "Украинский классический балет", выступающей с гастрольным турне в Италии, получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", пишет газета Repubblica."Танцоры нашей балетной труппы – сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать "Лебединое озеро" под страхом увольнения", — заявила менеджер балетной труппы Наталья Иорданов.По ее словам, в отношении артистов также предполагались и "более серьезные обвинения". "Мне жаль, что культура неизбежно становится предметом эксплуатации", — добавила она.Администрация Национальной оперы Украины в своем обращении сообщила, что продюсерская компания запланировала 13 выступлений по городам Италии. Руководство оперы подчеркивает, что организаторы тура используют бренд учреждения, хотя переговоров с ними не велось и контрактов не заключалось."Особое возмущение вызывает показ балета "Лебединое озеро" Чайковского. Мы с сожалением узнали, что среди исполнителей, заявленных в этих выступлениях, есть артисты нашего театра, которые дали на это согласие в частном порядке", — говорится в релизе.Дирекция также направила артистам предупреждения о дисциплинарной ответственности и протест продюсерам.Итальянская сторона не согласилась с такой позицией. По ее мнению, культура должна объединять народы, а русское искусство стало мировым достояниемПо словам асессора по культуре области Эмилия-Романья Мауро Феликори, запрет украинских властей на произведения русских авторов, которое он назвал "решением заставить Чайковского замолчать", не является "ни правильным, ни полезным".Ранее балетной труппе по требованию руководства министерства культуры Украины и Национальной оперы пришлось заменить "Лебединое озеро" в некоторых городах балетом "Жизель", в других случаях вместо работ Чайковского представили попурри из известных балетных произведений. Выступления в рамках тура, средства от которого идут на поддержку населения Украины, уже состоялись в Комо, Ферраре и Лониго в провинции Виченцы. Далее планировались мероприятия в Триесте, Неаполе, Флоренции и других городах.
https://ria.ru/20220325/diskriminatsiya-1780081573.html
https://ria.ru/20220404/kultura-1781697208.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/78/1497607831_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_f6eb433a9ec39c572adaac3dbe1da0ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры украины, украина, петр чайковский, италия, балет
13:17 11.04.2022 (обновлено: 16:09 11.04.2022)
Украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за "Лебединого озера"
Repubblica: украинским танцовщикам пригрозили увольнением из-за показов "Лебединого озера"
РИМ, 11 апр — РИА Новости.
Участники труппы "Украинский классический балет", выступающей с гастрольным турне в Италии, получили угрозы увольнения из-за запланированных показов балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", пишет газета Repubblica
.
"Танцоры нашей балетной труппы – сотрудники очень крупных театров, и вчера двум звездам Национальной оперы Украины Ольге Голице и Юрию Кекало, танцовщикам высочайшего международного уровня, по прибытии в театр было приказано не танцевать "Лебединое озеро" под страхом увольнения", — заявила менеджер балетной труппы Наталья Иорданов.
По ее словам, в отношении артистов также предполагались и "более серьезные обвинения". "Мне жаль, что культура неизбежно становится предметом эксплуатации", — добавила она.
Администрация Национальной оперы Украины в своем обращении сообщила, что продюсерская компания запланировала 13 выступлений по городам Италии. Руководство оперы подчеркивает, что организаторы тура используют бренд учреждения, хотя переговоров с ними не велось и контрактов не заключалось.
"Особое возмущение вызывает показ балета "Лебединое озеро" Чайковского. Мы с сожалением узнали, что среди исполнителей, заявленных в этих выступлениях, есть артисты нашего театра, которые дали на это согласие в частном порядке", — говорится в релизе.
Дирекция также направила артистам предупреждения о дисциплинарной ответственности и протест продюсерам.
Итальянская сторона не согласилась с такой позицией. По ее мнению, культура должна объединять народы, а русское искусство стало мировым достоянием
По словам асессора по культуре области Эмилия-Романья Мауро Феликори, запрет украинских властей на произведения русских авторов, которое он назвал "решением заставить Чайковского замолчать", не является "ни правильным, ни полезным".
Ранее балетной труппе по требованию руководства министерства культуры Украины и Национальной оперы пришлось заменить "Лебединое озеро" в некоторых городах балетом "Жизель", в других случаях вместо работ Чайковского представили попурри из известных балетных произведений. Выступления в рамках тура, средства от которого идут на поддержку населения Украины, уже состоялись в Комо, Ферраре и Лониго в провинции Виченцы. Далее планировались мероприятия в Триесте, Неаполе, Флоренции и других городах.