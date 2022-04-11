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ВС России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/azovstal-1782983497.html
ВС России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе
ВС России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2022
ВС России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе
Подразделения войск России и Донецкой народной республики продолжают успешно продвигаться в районе промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Народная... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T19:36
2022-04-11T19:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подразделения войск России и Донецкой народной республики продолжают успешно продвигаться в районе промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Народная милиция ДНР."Подразделения войск Российской Федерации и Донецкой народной республики продолжают успешно продвигаться в районе промзоны завода "Азовсталь" г. Мариуполь", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.Сообщается, что для действий в сложной промышленной застройке подготовлены штурмовые подразделения, которые точечно применяют реактивные пехотные огнеметы для уничтожения позиций украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело).На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782956519.html
https://ria.ru/20220411/mariupol-1782881429.html
https://ria.ru/20220408/naemniki-1782606833.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
украина
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина, батальон "азов", донбасс
19:36 11.04.2022
 
ВС России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе

Подразделения войск России и ДНР успешно продвигаются возле завода "Азовсталь" в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Подразделения войск России и Донецкой народной республики продолжают успешно продвигаться в районе промзоны завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает Народная милиция ДНР.
"Подразделения войск Российской Федерации и Донецкой народной республики продолжают успешно продвигаться в районе промзоны завода "Азовсталь" г. Мариуполь", - сообщает Народная милиция ДНР в Telegram.
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 17:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец сообщил о минировании Украиной выхода из порта Мариуполя
Сообщается, что для действий в сложной промышленной застройке подготовлены штурмовые подразделения, которые точечно применяют реактивные пехотные огнеметы для уничтожения позиций украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело).
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Жители Левобережного района Мариуполя - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 19:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мариуполя идут по улице города - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 20:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе ведут бои европейские наемники
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаБатальон "Азов"Донбасс
 
 
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