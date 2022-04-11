https://ria.ru/20220411/azovstal-1782878420.html

В районе "Азовстали" блокировали не менее 1,5 тысячи украинских боевиков

В районе "Азовстали" блокировали не менее 1,5 тысячи украинских боевиков - РИА Новости, 11.04.2022

В районе "Азовстали" блокировали не менее 1,5 тысячи украинских боевиков

В районе мариупольского завода "Азовсталь" могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:12

2022-04-11T12:12

2022-04-11T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В районе мариупольского завода "Азовсталь" могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В районе завода "Азовсталь", по нашим подсчетам, там остается националистов порядка нескольких тысяч. Цифра, которая звучит в докладах, колеблется от 1,5 до 3 тысяч человек", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донецк (днр), мариуполь