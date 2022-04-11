https://ria.ru/20220411/avianosets-1782920745.html

В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln

В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln - РИА Новости, 11.04.2022

В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln

Американский атомный авианосец Abraham Lincoln впервые за пять лет войдет на этой неделе в международные воды Японского моря для "сдерживания возможных... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:08

2022-04-11T15:08

2022-04-11T15:09

в мире

сша

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американский атомный авианосец Abraham Lincoln впервые за пять лет войдет на этой неделе в международные воды Японского моря для "сдерживания возможных провокаций Северной Кореи", сообщило в понедельник южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на источники.Авианосец и сопровождающие его ударные корабли будут находиться к востоку от берегов Корейского полуострова примерно пять дней.Официально эта информация пока не подтверждается.Это первый заход ударной группы кораблей США в Южную Корею после ноября 2017 года. Как сообщалось ранее, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц" (Nimitz) была отправлена в поход в Тихий океан вместе с двумя эсминцами класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) - "Шуп" (Shoup) и "Кидд" (Kidd).

https://ria.ru/20220401/truman-1781189342.html

сша

корейский полуостров

южная корея

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), военно-морские силы сша