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В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln - РИА Новости, 11.04.2022
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В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln
В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln - РИА Новости, 11.04.2022
В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln
Американский атомный авианосец Abraham Lincoln впервые за пять лет войдет на этой неделе в международные воды Японского моря для "сдерживания возможных... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:08
2022-04-11T15:09
в мире
сша
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американский атомный авианосец Abraham Lincoln впервые за пять лет войдет на этой неделе в международные воды Японского моря для "сдерживания возможных провокаций Северной Кореи", сообщило в понедельник южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на источники.Авианосец и сопровождающие его ударные корабли будут находиться к востоку от берегов Корейского полуострова примерно пять дней.Официально эта информация пока не подтверждается.Это первый заход ударной группы кораблей США в Южную Корею после ноября 2017 года. Как сообщалось ранее, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц" (Nimitz) была отправлена в поход в Тихий океан вместе с двумя эсминцами класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) - "Шуп" (Shoup) и "Кидд" (Kidd).
https://ria.ru/20220401/truman-1781189342.html
сша
корейский полуостров
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, сша, корейский полуостров, южная корея, кндр (северная корея), военно-морские силы сша
15:08 11.04.2022 (обновлено: 15:09 11.04.2022)
 
В Японское море отправят атомный авианосец США Abraham Lincoln

Агентство "Ренхап": атомный авианосец США Abraham Lincoln будет отправлен к Корее

© U.S. Navy / Seaman Zachary PearsonАвианосец "Авраам Линкольн" и вспомогательный корабль обеспечения USNS Arctic
Авианосец Авраам Линкольн и вспомогательный корабль обеспечения USNS Arctic
© U.S. Navy / Seaman Zachary Pearson
Авианосец "Авраам Линкольн" и вспомогательный корабль обеспечения USNS Arctic
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Американский атомный авианосец Abraham Lincoln впервые за пять лет войдет на этой неделе в международные воды Японского моря для "сдерживания возможных провокаций Северной Кореи", сообщило в понедельник южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Авианосец и сопровождающие его ударные корабли будут находиться к востоку от берегов Корейского полуострова примерно пять дней.
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 01:03
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
Официально эта информация пока не подтверждается.
Это первый заход ударной группы кораблей США в Южную Корею после ноября 2017 года. Как сообщалось ранее, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц" (Nimitz) была отправлена в поход в Тихий океан вместе с двумя эсминцами класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) - "Шуп" (Shoup) и "Кидд" (Kidd).
 
В миреСШАКорейский полуостровЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Военно-морские силы США
 
 
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