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В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов

В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов - РИА Новости, 11.04.2022

В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов

Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T12:24

2022-04-11T12:24

2022-04-11T12:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экономика

технологии

москва

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведённых в России, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Современные 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения. Например, московская компания начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Глава департамента отметил, что данное направление позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от импортных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры. Также он напомнил, что в марте в рамках проекта по подготовке кадров для столичной промышленности в "Московской технической школе" ("МТШ") открылось новое направление — "Аддитивные технологии". Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Город, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение.В ДИПП напомнили, что в Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 миллиардов рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.

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москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экономика, технологии, москва, россия, санкции в отношении россии