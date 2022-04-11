Рейтинг@Mail.ru
В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов - РИА Новости, 11.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220411/3d-printer-1782881122.html
В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов
В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов
Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:24
2022-04-11T12:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экономика
технологии
москва
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584952101_0:272:3068:1998_1920x0_80_0_0_3f08b1fb07cdb5ee5500dacc71a8d343.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведённых в России, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Современные 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения. Например, московская компания начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Глава департамента отметил, что данное направление позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от импортных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры. Также он напомнил, что в марте в рамках проекта по подготовке кадров для столичной промышленности в "Московской технической школе" ("МТШ") открылось новое направление — "Аддитивные технологии". Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Город, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение.В ДИПП напомнили, что в Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 миллиардов рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.
https://ria.ru/20220316/proizvodstvo-1778419518.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584952101_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_7122a91516d7050f8007f14166fcd3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, экономика, технологии, москва, россия, санкции в отношении россии
12:24 11.04.2022
 

В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов

© Depositphotos / stokketeИнженер во время работы с 3D принтером
Инженер во время работы с 3D принтером - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведённых в России, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Современные 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения. Например, московская компания начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
Глава департамента отметил, что данное направление позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от импортных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры. Также он напомнил, что в марте в рамках проекта по подготовке кадров для столичной промышленности в "Московской технической школе" ("МТШ") открылось новое направление — "Аддитивные технологии". Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Город, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение.
В ДИПП напомнили, что в Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 миллиардов рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 12:23Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Столица увеличит производство импортозамещающей продукции
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкономикаТехнологииМоскваРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала