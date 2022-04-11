В Москве будут производить 3D-принтеры из отечественных компонентов
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Столичная компания 3D.RU в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведённых в России, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Современные 3D-принтеры способны работать с различными типами металлов, керамикой, песком и пластиком. Именно поэтому аддитивные технологии начали активно применять в машиностроении, промышленности, проектировании, медицине и других сферах. Сегодня многие столичные компании столкнулись с проблемой поставки комплектующих из-за рубежа. Однако 3D-технологии способны решить проблему импортозамещения. Например, московская компания начала разработку производства собственных 3D-принтеров и в ближайшие два-три года организует его таким образом, чтобы все комплектующие были сделаны на территории России. Это позволит абсолютно не зависеть от импорта", - рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.
Глава департамента отметил, что данное направление позволит снизить стоимость конечного продукта и тем самым сократить зависимость от импортных поставок запчастей для ряда бытовых приборов, автомобилей, фурнитуры. Также он напомнил, что в марте в рамках проекта по подготовке кадров для столичной промышленности в "Московской технической школе" ("МТШ") открылось новое направление — "Аддитивные технологии". Предприятия могут обучать там своих сотрудников для внедрения инноваций в производство. Город, в свою очередь, предоставляет им субсидии на обучение.
В ДИПП напомнили, что в Москве представлен большой перечень мер для поддержки промышленности. В связи с санкционными действиями в отношении России правительство Москвы выделило дополнительные 10 миллиардов рублей городскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Столичные предприятия могут направить средства на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, реализацию инвестиционных программ и выплату зарплаты.