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Российские военные вывезли из Попасной в ЛНР женщину с пожилыми родителями - РИА Новости, 10.04.2022
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Российские военные вывезли из Попасной в ЛНР женщину с пожилыми родителями
Российские военные вывезли из Попасной в ЛНР женщину с пожилыми родителями - РИА Новости, 10.04.2022
Российские военные вывезли из Попасной в ЛНР женщину с пожилыми родителями
Женщина с пожилыми родителями, оба по 85 лет, была доставлена в больницу Первомайска в ЛНР из Попасной, где идут интенсивные бои, она попросила найти ее... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:44
2022-04-10T21:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Женщина с пожилыми родителями, оба по 85 лет, была доставлена в больницу Первомайска в ЛНР из Попасной, где идут интенсивные бои, она попросила найти ее родственников из Белоруссии."Только что (приехала - ред.). Час назад", - сказала женщина корреспонденту РИА Новости, уточнив, что вывезли ее из Попасной (там идут интенсивные бои) российские военные, а в больницу Первомайска привезли на "скорой".Беженка попросила найти е родственников: ее дядю зовут Борисенко Леонид Александрович, он живет в Белоруссии в деревне Куровое (Гомельская область)."У нас там большая родня, нам хотелось бы попасть туда", - добавила она. Она рассказала, что ехать было страшно, а сейчас она чувствует себя плохо. Женщина, как и ее пожилые родители, сильно истощена, что видно невооруженным глазом."Были доставлены беженцы из города Попасная, дедушка и бабушка 85 лет, и с ними дочка. Мы сейчас произведем обследование, рентген легких, электрокардиограмма, общий анализ крови, мочи и определим дальнейшие показания для лечения в нашем медицинском учреждении", - рассказал корреспонденту РИА Новости главный врач больницы Первомайска. По его словам, состояние беженцев стабильное, но они сильно истощены.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
21:44 10.04.2022
 
Российские военные вывезли из Попасной в ЛНР женщину с пожилыми родителями

Российские военные вывезли из Попасной в Первомайск в ЛНР женщину с пожилыми родителями

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии
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ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Женщина с пожилыми родителями, оба по 85 лет, была доставлена в больницу Первомайска в ЛНР из Попасной, где идут интенсивные бои, она попросила найти ее родственников из Белоруссии.
"Только что (приехала - ред.). Час назад", - сказала женщина корреспонденту РИА Новости, уточнив, что вывезли ее из Попасной (там идут интенсивные бои) российские военные, а в больницу Первомайска привезли на "скорой".
Беженка попросила найти е родственников: ее дядю зовут Борисенко Леонид Александрович, он живет в Белоруссии в деревне Куровое (Гомельская область).
"У нас там большая родня, нам хотелось бы попасть туда", - добавила она. Она рассказала, что ехать было страшно, а сейчас она чувствует себя плохо. Женщина, как и ее пожилые родители, сильно истощена, что видно невооруженным глазом.
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"Были доставлены беженцы из города Попасная, дедушка и бабушка 85 лет, и с ними дочка. Мы сейчас произведем обследование, рентген легких, электрокардиограмма, общий анализ крови, мочи и определим дальнейшие показания для лечения в нашем медицинском учреждении", - рассказал корреспонденту РИА Новости главный врач больницы Первомайска. По его словам, состояние беженцев стабильное, но они сильно истощены.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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