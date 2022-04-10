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В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.04.2022
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В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.04.2022
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T01:15
2022-04-10T02:05
в мире
суматра
папуа (индонезия)
индонезия
землетрясение
геологическая служба сша
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в субботу в 21.22 по времени UTC (воскресенье 0.22 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 118 километрах от населенного пункта Абепура в индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Очаг залегал на глубине 49 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.До этого USGS сообщала, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья тихоокеанского государства Вануату.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/zemletryasenie-1781602576.html
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в мире, суматра, папуа (индонезия), индонезия, землетрясение, геологическая служба сша
01:15 10.04.2022 (обновлено: 02:05 10.04.2022)
 
В Индонезии произошло землетрясение

USGS: в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в субботу в 21.22 по времени UTC (воскресенье 0.22 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 118 километрах от населенного пункта Абепура в индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Очаг залегал на глубине 49 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия часто высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.
До этого USGS сообщала, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья тихоокеанского государства Вануату.
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