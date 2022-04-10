https://ria.ru/20220410/zelenskiy-1782782906.html

Французы увидели истинное лицо Зеленского

Во Франции указали на двуличие Зеленского - РИА Новости, 10.04.2022

Французы увидели истинное лицо Зеленского

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:56

2022-04-10T16:56

2022-04-10T16:56

в мире

франция

россия

украина

сша

европа

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.Далеко не все комментаторы поверили в правдивость слов украинского лидера."Политика двойных стандартов. С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера. Мира не будет, пока бразды правления в руках у американцев", — считает jean liquard."А не стоит ли Зеленскому уступить место для проведения настоящих переговоров о будущем между Россией и Европой?" — задался вопросом ChristianLéonToussaint."Зеленский должен был начать мирные переговоры с того момента, как он оказался у власти, вместо того, чтобы провоцировать Россию агитацией за вступление в НАТО и ЕС <…> тут еще глава Еврокомиссии фон дер Ляйен своей брошюркой о членстве разозли русского медведя", — отметил rongeur joyeux.Накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины "бороться и параллельно искать дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он четко осведомлен.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782546522.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, россия, украина, сша, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен