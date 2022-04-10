Французы увидели истинное лицо Зеленского

Во Франции указали на двуличие Зеленского
Читатели Le Figaro: Зеленский говорит о диалоге с Россией, а сам поддерживает агрессию США
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.
Далеко не все комментаторы поверили в правдивость слов украинского лидера.
"Это заявление адресовано НАТО: если не начнете войну с русскими, то вам придется с ними разговаривать", — написал SerbikusSlavikus 84.
"Политика двойных стандартов. С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера. Мира не будет, пока бразды правления в руках у американцев", — считает jean liquard.
"А не стоит ли Зеленскому уступить место для проведения настоящих переговоров о будущем между Россией и Европой?" — задался вопросом ChristianLéonToussaint.
"Ага, то есть теперь он готов к диалогу с Путиным <…> вам не кажется, что нас в очередной раз держат за…?" — спрашивает Pierre-Louis Etienne.
"Зеленский должен был начать мирные переговоры с того момента, как он оказался у власти, вместо того, чтобы провоцировать Россию агитацией за вступление в НАТО и ЕС <…> тут еще глава Еврокомиссии фон дер Ляйен своей брошюркой о членстве разозли русского медведя", — отметил rongeur joyeux.
Накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины "бороться и параллельно искать дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он четко осведомлен.