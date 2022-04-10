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Во Франции указали на двуличие Зеленского - РИА Новости, 10.04.2022
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Французы увидели истинное лицо Зеленского
Во Франции указали на двуличие Зеленского - РИА Новости, 10.04.2022
Французы увидели истинное лицо Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:56
2022-04-10T16:56
в мире
франция
россия
украина
сша
европа
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.Далеко не все комментаторы поверили в правдивость слов украинского лидера."Политика двойных стандартов. С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера. Мира не будет, пока бразды правления в руках у американцев", — считает jean liquard."А не стоит ли Зеленскому уступить место для проведения настоящих переговоров о будущем между Россией и Европой?" — задался вопросом ChristianLéonToussaint."Зеленский должен был начать мирные переговоры с того момента, как он оказался у власти, вместо того, чтобы провоцировать Россию агитацией за вступление в НАТО и ЕС &lt;…&gt; тут еще глава Еврокомиссии фон дер Ляйен своей брошюркой о членстве разозли русского медведя", — отметил rongeur joyeux.Накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины "бороться и параллельно искать дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он четко осведомлен.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html
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в мире, франция, россия, украина, сша, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
16:56 10.04.2022
 
Во Франции указали на двуличие Зеленского

Читатели Le Figaro: Зеленский говорит о диалоге с Россией, а сам поддерживает агрессию США

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о "готовности продолжить переговоры" с Россией.
Далеко не все комментаторы поверили в правдивость слов украинского лидера.
"Это заявление адресовано НАТО: если не начнете войну с русскими, то вам придется с ними разговаривать", — написал SerbikusSlavikus 84.
"Политика двойных стандартов. С одной стороны, Зеленский поддерживает США, готовых любыми способами задушить Россию, а с другой — он уже согласился на диалог с русскими. На самом деле перед нами не политик, а актер под руководством режиссера. Мира не будет, пока бразды правления в руках у американцев", — считает jean liquard.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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"А не стоит ли Зеленскому уступить место для проведения настоящих переговоров о будущем между Россией и Европой?" — задался вопросом ChristianLéonToussaint.
"Ага, то есть теперь он готов к диалогу с Путиным <…> вам не кажется, что нас в очередной раз держат за…?" — спрашивает Pierre-Louis Etienne.
"Зеленский должен был начать мирные переговоры с того момента, как он оказался у власти, вместо того, чтобы провоцировать Россию агитацией за вступление в НАТО и ЕС <…> тут еще глава Еврокомиссии фон дер Ляйен своей брошюркой о членстве разозли русского медведя", — отметил rongeur joyeux.
Накануне Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины "бороться и параллельно искать дипломатические способы урегулирования конфликта с Россией".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 15:54
Зеленский заявил, что против России нужен "санкционный коктейль Молотова"
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Кремле подчеркивали, что заинтересованы в завершении специальной военной операции на Украине. Однако, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого Владимиру Зеленскому необходимо согласиться на ряд условий, о которых он четко осведомлен.
 
В миреФранцияРоссияУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен
 
 
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