https://ria.ru/20220410/zavody-1782778895.html

Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги"

Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги" - РИА Новости, 10.04.2022

Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги"

Три завода, производящие асфальтобетонные смеси в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в этом сезоне будут работать для объектов нацпроекта "Безопасные и... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:04

2022-04-10T16:04

2022-04-10T16:04

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Три завода, производящие асфальтобетонные смеси в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в этом сезоне будут работать для объектов нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора региона.При изготовлении асфальтобетонных смесей используются материалы отечественного производства, уточняет пресс-служба."Трудностей с материалами нет. Часть материалов, например, пеноплекс, была закуплена заранее, часть завозится с местных карьеров, а некоторые материалы мы производим сами", – приводятся в сообщении слова представителя одного из подрядчиков Виктора Комбарова.Ассортимент современных отечественных битумных материалов для объектов транспортной инфраструктуры включает сотни марок продукции. К таким материалам относятся базовые битумы и полимерно-битумные вяжущие, битумно-полимерные стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, дорожные и аэродромные полимерно-битумные мастики и герметики и многие другие.Отмечается, что на объектах транспортной инфраструктуры, ремонтируемой по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", хорошо зарекомендовали себя битумные материалы компании "Газпром нефть".За период реализации нацпроекта для ямальских дорожников компания произвела 65 тысяч тонн базового дорожного битума, 170 километров стыковочной ленты, 379 тонн мастики и 582 тонны специального герметика. Материалы были использованы на трассе Салехард – Надым и на улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги.Все государственные контракты, необходимые для выполнения работ в рамках нацпроекта на Ямале, заключены досрочно. Подрядчики ведут активную подготовку к текущему строительному сезону. В 2022 году в рамках нацпроекта на Ямале будет отремонтировано около 21 километра дорог. Всего же в порядок планируют привести 173 километра дорожного полотна, отмечают власти.

https://ria.ru/20220317/remont-1778697222.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/yamal-1779004262.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, общество, жкх