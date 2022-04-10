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Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги" - РИА Новости, 10.04.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220410/zavody-1782778895.html
Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги"
Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги" - РИА Новости, 10.04.2022
Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги"
Три завода, производящие асфальтобетонные смеси в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в этом сезоне будут работать для объектов нацпроекта "Безопасные и... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:04
2022-04-10T16:04
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Три завода, производящие асфальтобетонные смеси в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в этом сезоне будут работать для объектов нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора региона.При изготовлении асфальтобетонных смесей используются материалы отечественного производства, уточняет пресс-служба."Трудностей с материалами нет. Часть материалов, например, пеноплекс, была закуплена заранее, часть завозится с местных карьеров, а некоторые материалы мы производим сами", – приводятся в сообщении слова представителя одного из подрядчиков Виктора Комбарова.Ассортимент современных отечественных битумных материалов для объектов транспортной инфраструктуры включает сотни марок продукции. К таким материалам относятся базовые битумы и полимерно-битумные вяжущие, битумно-полимерные стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, дорожные и аэродромные полимерно-битумные мастики и герметики и многие другие.Отмечается, что на объектах транспортной инфраструктуры, ремонтируемой по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", хорошо зарекомендовали себя битумные материалы компании "Газпром нефть".За период реализации нацпроекта для ямальских дорожников компания произвела 65 тысяч тонн базового дорожного битума, 170 километров стыковочной ленты, 379 тонн мастики и 582 тонны специального герметика. Материалы были использованы на трассе Салехард – Надым и на улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги.Все государственные контракты, необходимые для выполнения работ в рамках нацпроекта на Ямале, заключены досрочно. Подрядчики ведут активную подготовку к текущему строительному сезону. В 2022 году в рамках нацпроекта на Ямале будет отремонтировано около 21 километра дорог. Всего же в порядок планируют привести 173 километра дорожного полотна, отмечают власти.
https://ria.ru/20220317/remont-1778697222.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, общество, жкх
16:04 10.04.2022
 
Три завода в ЯНАО будут работать на объекты нацпроекта "Безопасные дороги"

Три завода в ЯНАО будут производить смеси для объектов нацпроекта "Безопасные дороги"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Три завода, производящие асфальтобетонные смеси в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в этом сезоне будут работать для объектов нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале работает 27 заводов, производящих асфальтобетонные смеси. Три из них в этом сезоне будут работать для объектов национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.
При изготовлении асфальтобетонных смесей используются материалы отечественного производства, уточняет пресс-служба.
"Трудностей с материалами нет. Часть материалов, например, пеноплекс, была закуплена заранее, часть завозится с местных карьеров, а некоторые материалы мы производим сами", – приводятся в сообщении слова представителя одного из подрядчиков Виктора Комбарова.
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Ассортимент современных отечественных битумных материалов для объектов транспортной инфраструктуры включает сотни марок продукции. К таким материалам относятся базовые битумы и полимерно-битумные вяжущие, битумно-полимерные стыковочные ленты, защитно-восстанавливающие составы, дорожные и аэродромные полимерно-битумные мастики и герметики и многие другие.
Отмечается, что на объектах транспортной инфраструктуры, ремонтируемой по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", хорошо зарекомендовали себя битумные материалы компании "Газпром нефть".
За период реализации нацпроекта для ямальских дорожников компания произвела 65 тысяч тонн базового дорожного битума, 170 километров стыковочной ленты, 379 тонн мастики и 582 тонны специального герметика. Материалы были использованы на трассе СалехардНадым и на улично-дорожной сети Салехарда и Лабытнанги.
Все государственные контракты, необходимые для выполнения работ в рамках нацпроекта на Ямале, заключены досрочно. Подрядчики ведут активную подготовку к текущему строительному сезону. В 2022 году в рамках нацпроекта на Ямале будет отремонтировано около 21 километра дорог. Всего же в порядок планируют привести 173 километра дорожного полотна, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияОбществоЖКХ
 
 
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