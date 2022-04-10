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Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России" - РИА Новости, 10.04.2022
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Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России"
Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России" - РИА Новости, 10.04.2022
Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже". РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:14
2022-04-10T20:12
россия
италия
алжир (республика)
в мире
мария захарова
евросоюз
луиджи ди майо
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже".Ранее Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране "ответить на возможный российский шантаж по газу".Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия
италия
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россия, италия, алжир (республика), в мире, мария захарова, евросоюз, луиджи ди майо
19:14 10.04.2022 (обновлено: 20:12 10.04.2022)
 
Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России"

Представитель МИД Захарова заявила, что Евросоюз шантажирует Россию санкциями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже".
Ранее Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране "ответить на возможный российский шантаж по газу".
"Итальянский деятель что-то перепутал, как всегда. Это не Россия шантажирует Европейский Союз поставками газа (они, несмотря ни на что, а лучше сказать - вопреки всему, бесперебойно идут). Это Европейский Союз шантажирует Россию санкциями и угрозами новых санкций, наращиванием вооруженных сил своих стран по периметру российских границ, поставками вооружений всех видов на Украину. Забыла добавить "много лет", - написала Захарова в Telegram-канале.
Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Газовый ультиматум Путина. У Европы нет вариантов
 
РоссияИталияАлжир (республика)В миреМария ЗахароваЕвросоюзЛуиджи Ди Майо
 
 
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