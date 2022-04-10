https://ria.ru/20220410/zakharova-1782794480.html

Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России"

Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России" - РИА Новости, 10.04.2022

Захарова отреагировала на слова главы МИД Италии о "газовом шантаже России"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже". РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:14

2022-04-10T19:14

2022-04-10T20:12

россия

италия

алжир (республика)

в мире

мария захарова

евросоюз

луиджи ди майо

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о "шантаже".Ранее Ди Майо заявил, что Италия подпишет в Алжире важное соглашение относительно газа, которое позволит стране "ответить на возможный российский шантаж по газу".Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

россия

италия

алжир (республика)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

россия, италия, алжир (республика), в мире, мария захарова, евросоюз, луиджи ди майо