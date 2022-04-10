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В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом - РИА Новости, 10.04.2022
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В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом
В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом - РИА Новости, 10.04.2022
В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом
Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:37
2022-04-10T15:37
реутов
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
криминал
происшествия
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что, по предварительным данным, у одного из домов на улице Октября в подмосковном Реутове между курьером интернет-магазина и женщиной произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали."Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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реутов
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реутов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), криминал, происшествия
15:37 10.04.2022
 
В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом

В Подмосковье полиция задержала курьера, ударившего женщину ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.
Отмечается, что, по предварительным данным, у одного из домов на улице Октября в подмосковном Реутове между курьером интернет-магазина и женщиной произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали.
"Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
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РеутовМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КриминалПроисшествия
 
 
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