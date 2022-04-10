https://ria.ru/20220410/zaderzhanie-1782776903.html

В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом

В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом - РИА Новости, 10.04.2022

В Реутове курьер интернет-магазина ударил женщину ножом

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:37

2022-04-10T15:37

2022-04-10T15:37

реутов

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

криминал

происшествия

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали ранее судимого 25-летнего курьера, ударившего женщину ножом в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМВД России по Московской области.Отмечается, что, по предварительным данным, у одного из домов на улице Октября в подмосковном Реутове между курьером интернет-магазина и женщиной произошел конфликт. В результате потерпевшая получила ножевые ранения, ее госпитализировали."Сотрудниками полиции подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан на месте происшествия. Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220309/napadenie-1777339019.html

реутов

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

реутов, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), криминал, происшествия