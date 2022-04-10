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Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента - РИА Новости, 10.04.2022
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Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента - РИА Новости, 10.04.2022
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:14
2022-04-10T21:14
в мире
выборы
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00 совпадает с мск).
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
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в мире, выборы, южная осетия
21:14 10.04.2022
 
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента

Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07 процента

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке №22 в здании детского сада в Цхинвале
Военнослужащие на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке №22 в здании детского сада в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке №22 в здании детского сада в Цхинвале
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК.
В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00 совпадает с мск).
Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 17:46
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
 
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