https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html

Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента

Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента - РИА Новости, 10.04.2022

Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента

Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:14

2022-04-10T21:14

2022-04-10T21:14

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южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00 совпадает с мск).

https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html

южная осетия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы, южная осетия