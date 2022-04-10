https://ria.ru/20220410/yavka-1782805712.html
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента - РИА Новости, 10.04.2022
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:14
2022-04-10T21:14
2022-04-10T21:14
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выборы
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК.В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.Президентские выборы прошли в Южной Осетии в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00 совпадает с мск).
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы, южная осетия
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07 процента
Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07 процента
ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Итоговая явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82,07%, свидетельствуют данные ЦИК.
В Цхинвале проголосовали 81,46% избирателей, в Цхинвальском районе – 84,55%, в Знаурском районе – 85,23%, в Дзауском районе – 84,37%, в городе Квайса – 80,5%, в Ленингорском районе – 77,67%.
Президентские выборы прошли в Южной Осетии
в воскресенье, 76 избирательных участков в республике и за ее пределами работали с 8.00 до 20.00 совпадает с мск).