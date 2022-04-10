https://ria.ru/20220410/yavka-1782799213.html
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00 - РИА Новости, 10.04.2022
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 18 часам составила 70,8%, свидетельствуют данные ЦИК республики. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:05
2022-04-10T20:05
2022-04-10T20:05
в мире
выборы
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 18 часам составила 70,8%, свидетельствуют данные ЦИК республики.Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 68,3%, в Цхинвальском районе – 74,8%, в Знаурском районе – 76,2%, Дзауском районе – 78,3%, в городе Квайса – 72,1%, в Ленингорском районе – 71,7%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782798748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы, южная осетия
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00
Явка на выборах президента Южной Осетии достигла почти 71% на 18.00 по московскому времени
ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 18 часам составила 70,8%, свидетельствуют данные ЦИК республики.
Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 68,3%, в Цхинвальском районе – 74,8%, в Знаурском районе – 76,2%, Дзауском районе – 78,3%, в городе Квайса – 72,1%, в Ленингорском районе – 71,7%.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.