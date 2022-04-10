https://ria.ru/20220410/yavka-1782799213.html

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00 - РИА Новости, 10.04.2022

Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 71% на 18.00

Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 18 часам составила 70,8%, свидетельствуют данные ЦИК республики. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:05

2022-04-10T20:05

2022-04-10T20:05

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южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 18 часам составила 70,8%, свидетельствуют данные ЦИК республики.Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 68,3%, в Цхинвальском районе – 74,8%, в Знаурском районе – 76,2%, Дзауском районе – 78,3%, в городе Квайса – 72,1%, в Ленингорском районе – 71,7%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782798748.html

южная осетия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, выборы, южная осетия