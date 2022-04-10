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Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00 - РИА Новости, 10.04.2022
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Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00
Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00 - РИА Новости, 10.04.2022
Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14 часам составила 49,94%, об этом свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:30
2022-04-10T16:05
выборы
политика
в мире
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14 часам составила 49,94%, об этом свидетельствуют данные ЦИК.Отмечается, в Цхинвале проголосовали 44,02%, в Цхинвальском районе – 54,72%, в Знаурском районе – 73%, Дзауском районе – 55,08%, в городе Квайса – 55,92%, в Ленингорском районе – 62,03%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782760109.html
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выборы, политика, в мире, южная осетия
15:30 10.04.2022 (обновлено: 16:05 10.04.2022)
 
Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00

Явка на выборах президента Южной Осетии достигла почти 50% на 14.00 по московскому времени

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14 часам составила 49,94%, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Отмечается, в Цхинвале проголосовали 44,02%, в Цхинвальском районе – 54,72%, в Знаурском районе – 73%, Дзауском районе – 55,08%, в городе Квайса – 55,92%, в Ленингорском районе – 62,03%.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
11:48
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
 
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