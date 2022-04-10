https://ria.ru/20220410/yavka-1782776230.html

Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00

Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00 - РИА Новости, 10.04.2022

Явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 50% на 14.00

Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14 часам составила 49,94%, об этом свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:30

2022-04-10T15:30

2022-04-10T16:05

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южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 14 часам составила 49,94%, об этом свидетельствуют данные ЦИК.Отмечается, в Цхинвале проголосовали 44,02%, в Цхинвальском районе – 54,72%, в Знаурском районе – 73%, Дзауском районе – 55,08%, в городе Квайса – 55,92%, в Ленингорском районе – 62,03%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782760109.html

южная осетия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

выборы, политика, в мире, южная осетия