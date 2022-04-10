Первые предприниматели с отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы
Первые предприниматели из отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы
Выпечка хлеба. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первые предприниматели из отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили льготные займы, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Окружной центр "Мой бизнес" одобрил первые заявки на целевой займ "Продовольственный", который разработан специально для предпринимателей из отдаленных поселков. Получателями средств стали семь предпринимателей, общий объем выданных средств – 7,5 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на производство хлебобулочных изделий и обеспечение продуктами питания жителей сел Панаевск, Азовы, Горки, Лопхари, Кутопьюган, Нори и Толька", - говорится в сообщении.
Один из получателей - предприниматель Константин Ковалев из села Нори Надымского района. Бизнесмен единственный в селе, кто обеспечивает местных жителей продовольственными и непродовольственными товарами, а также хлебом. Ежедневно выпекают от 50 до 80 булок весом 1 килограмм.
"Мы регулярно пользуемся мерами поддержки, которые предлагает регион. Администрация Надымского района предоставила нам в безвозмездное пользование просторное помещение. Три года назад получили грант на обновление оборудования, сейчас - средства под льготный процент. Это очень своевременная помощь, особенно для отдаленных территорий", - приводятся в сообщении слова Ковалева.
Займ "Продовольственный" входит в состав первого пакета мер поддержки бизнеса, который запущен региональными властями для снижения негативных последствий из-за экономических санкций. Как отмечают в окружном центре "Мой бизнес", большинство из заемщиков финансового продукта "Продовольственный" занимаются производством и продажей хлебобулочных изделий в поселках округа. Этой отрасли на Ямале уделяется особое внимание. В ближайшее время состав мер региональной поддержки для хлебопеков Ямала будет расширен, отмечает пресс-служба.
Также в рамках "антикризисного" пакета мер поддержки окружным центром "Мой бизнес" реализуется льготный финансовый продукт "Универсальный" по ставке 9,5% годовых. Заявиться на него могут предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории округа. С начала марта данным продуктом воспользовались 18 предпринимателей Ямала, центром "Мой бизнес" одобрены заявки на сумму 61,4 миллиона рублей, уточняют власти.
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