https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html

Первые предприниматели с отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы

Первые предприниматели с отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы - РИА Новости, 10.04.2022

Первые предприниматели с отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы

Первые предприниматели из отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили льготные займы, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:25

2022-04-10T15:25

2022-04-10T15:25

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ямал

надымский район

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Первые предприниматели из отдаленных территорий Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получили льготные займы, сообщает пресс-служба губернатора региона."Окружной центр "Мой бизнес" одобрил первые заявки на целевой займ "Продовольственный", который разработан специально для предпринимателей из отдаленных поселков. Получателями средств стали семь предпринимателей, общий объем выданных средств – 7,5 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на производство хлебобулочных изделий и обеспечение продуктами питания жителей сел Панаевск, Азовы, Горки, Лопхари, Кутопьюган, Нори и Толька", - говорится в сообщении.Один из получателей - предприниматель Константин Ковалев из села Нори Надымского района. Бизнесмен единственный в селе, кто обеспечивает местных жителей продовольственными и непродовольственными товарами, а также хлебом. Ежедневно выпекают от 50 до 80 булок весом 1 килограмм.Займ "Продовольственный" входит в состав первого пакета мер поддержки бизнеса, который запущен региональными властями для снижения негативных последствий из-за экономических санкций. Как отмечают в окружном центре "Мой бизнес", большинство из заемщиков финансового продукта "Продовольственный" занимаются производством и продажей хлебобулочных изделий в поселках округа. Этой отрасли на Ямале уделяется особое внимание. В ближайшее время состав мер региональной поддержки для хлебопеков Ямала будет расширен, отмечает пресс-служба.Также в рамках "антикризисного" пакета мер поддержки окружным центром "Мой бизнес" реализуется льготный финансовый продукт "Универсальный" по ставке 9,5% годовых. Заявиться на него могут предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории округа. С начала марта данным продуктом воспользовались 18 предпринимателей Ямала, центром "Мой бизнес" одобрены заявки на сумму 61,4 миллиона рублей, уточняют власти.

https://ria.ru/20220325/otdykh-1780128239.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/yamal-1779004262.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, ямал, надымский район, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия