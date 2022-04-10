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Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:46
2022-04-10T21:46
2022-04-10T21:46
в мире
франция
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА Новости рассказал первый замглавы международного комитета ГД Алексей Чепа."Ле Пен показала результат, больший, чем от нее ожидали французские технологи. Будем с нетерпением ждать второго тура", - сообщил Чепа.Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля.
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
2022-04-10T21:46
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022, видео
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА Новости рассказал первый замглавы международного комитета ГД Алексей Чепа.
2022-04-10T21:46
true
PT0M32S
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Депутат Чепа: Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали технологи