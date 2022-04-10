Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/vybory-1782807694.html
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.04.2022
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:46
2022-04-10T21:46
в мире
франция
марин ле пен
выборы президента франции — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782773909_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a0af9dd81a511a13290d1eaac5b197fe.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА Новости рассказал первый замглавы международного комитета ГД Алексей Чепа."Ле Пен показала результат, больший, чем от нее ожидали французские технологи. Будем с нетерпением ждать второго тура", - сообщил Чепа.Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll.
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аплодисменты в честь Марин Ле Пен после первого тура выборов
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll. Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля. Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
2022-04-10T21:46
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782773909_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_92e042718f637df11bff6532dcd35890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, выборы президента франции — 2022, видео
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА Новости рассказал первый замглавы международного комитета ГД Алексей Чепа.
2022-04-10T21:46
true
PT0M32S
21:46 10.04.2022
 
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме

Депутат Чепа: Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали технологи

© REUTERS / Pascal RossignolМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен показала на президентских выборах больший результат, чем от нее ожидали технологи, об этом РИА Новости рассказал первый замглавы международного комитета ГД Алексей Чепа.
"Ле Пен показала результат, больший, чем от нее ожидали французские технологи. Будем с нетерпением ждать второго тура", - сообщил Чепа.
Президент Франции Эммануэль Макрон набирает в первом туре президентских выборов 28,5%, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit poll.
 
В миреФранцияМарин Ле ПенВыборы президента Франции — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала