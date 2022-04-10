https://ria.ru/20220410/vybory-1782806256.html
Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов
Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022
Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов
Занимающая пятое место в первом туре выборов президента Франции кандидат от правых центристов Валери Пекресс заявила в обращении к своим сторонникам, что во... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:22
2022-04-10T21:22
2022-04-10T22:00
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
в мире
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая пятое место в первом туре выборов президента Франции кандидат от правых центристов Валери Пекресс заявила в обращении к своим сторонникам, что во втором туре поддержит действующего главу государств Эммануэля Макрона."Сегодня я сильно переживаю за будущее нашей страны, так как еще никогда крайне правые не были близки к тому, чтобы победить… Я сознательно буду голосовать за Макрона", - сказала Пекресс в выступлении в своем предвыборном штабе.Валери Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах и назвала результаты разочарованием."Я потерпела поражение в этой президентской кампании. Результаты вызывают у меня разочарование", - сказала Пекресс.Валери Пекресс по итогам первого тура выборов оказалась на пятом месте, набрав 5,1% голосов.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.Второй тур выборов состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782807694.html
https://ria.ru/20220409/frantsiya-1782603013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, в мире
21:22 10.04.2022 (обновлено: 22:00 10.04.2022)
Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов
Кандидат в президенты Франции Пекресс признала поражение и призвала голосовать за Макрона
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая пятое место в первом туре выборов президента Франции кандидат от правых центристов Валери Пекресс заявила в обращении к своим сторонникам, что во втором туре поддержит действующего главу государств Эммануэля Макрона.
"Сегодня я сильно переживаю за будущее нашей страны, так как еще никогда крайне правые не были близки к тому, чтобы победить… Я сознательно буду голосовать за Макрона", - сказала Пекресс в выступлении в своем предвыборном штабе.
Валери Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах и назвала результаты разочарованием.
"Я потерпела поражение в этой президентской кампании. Результаты вызывают у меня разочарование", - сказала Пекресс.
Валери Пекресс по итогам первого тура выборов оказалась на пятом месте, набрав 5,1% голосов.
По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон
лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
с 24,2% голосов.
Второй тур выборов состоится 24 апреля.