https://ria.ru/20220410/vybory-1782806256.html

Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов

Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов - РИА Новости, 10.04.2022

Пекресс призвала голосовать за Макрона во втором туре выборов

Занимающая пятое место в первом туре выборов президента Франции кандидат от правых центристов Валери Пекресс заявила в обращении к своим сторонникам, что во... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T21:22

2022-04-10T21:22

2022-04-10T22:00

франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

в мире

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Занимающая пятое место в первом туре выборов президента Франции кандидат от правых центристов Валери Пекресс заявила в обращении к своим сторонникам, что во втором туре поддержит действующего главу государств Эммануэля Макрона."Сегодня я сильно переживаю за будущее нашей страны, так как еще никогда крайне правые не были близки к тому, чтобы победить… Я сознательно буду голосовать за Макрона", - сказала Пекресс в выступлении в своем предвыборном штабе.Валери Пекресс признала, что потерпела поражение на выборах и назвала результаты разочарованием."Я потерпела поражение в этой президентской кампании. Результаты вызывают у меня разочарование", - сказала Пекресс.Валери Пекресс по итогам первого тура выборов оказалась на пятом месте, набрав 5,1% голосов.По первым данным exit poll, президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.Второй тур выборов состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782807694.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Филиппова

франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен, в мире