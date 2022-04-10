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Процедура выборов президента Южной Осетии

Процедура выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 10.04.2022

Процедура выборов президента Южной Осетии

Согласно Конституции Республики Южная Осетия, президент республики является главой государства и главой исполнительной власти. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T00:16

2022-04-10T00:16

2022-04-10T00:16

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Согласно Конституции Республики Южная Осетия, президент республики является главой государства и главой исполнительной власти. В соответствии с конституционным законом "О выборах президента Республики Южная Осетия" президент избирается гражданами Южной Осетии, обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на альтернативной основе.Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.Президентом может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации.Не имеет права быть избранным президентом Южной Осетии гражданин республики:Гражданин Южной Осетии, замещавший должность президента республики и досрочно прекративший исполнение полномочий президента Южной Осетии в случае отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.Право избирать президента имеют граждане республики независимо от регистрации и места проживания, достигшие на день выборов 18 лет. Не имеет права избирать президента гражданин Южной Осетии, признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу.Выборы президента назначает парламент республики. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее 70 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах президента является второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы президента, и в котором пять лет тому назад был избран президент Южной Осетии. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его принятия.Выборы президента проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию республики.Подготовку и проведение выборов президента и контроль за соблюдением избирательных прав граждан осуществляют избирательные комиссии. Систему избирательных комиссий по выборам президента составляют Центральная избирательная комиссия Южной Осетии; территориальные (городская, районные) избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии.Право выдвижения кандидата на должность президента принадлежит политическим партиям, избирательным блокам и инициативным группам избирателей.Выдвижение кандидата на должность президента производится на съезде (конференции) политической партии или избирательного блока. Политическая партия, избирательный блок вправе выдвинуть только одного кандидата. Политическая партия, избирательный блок вправе выдвигать кандидата на должность президента лицо, не являющееся членом этих политических партий.Каждый гражданин Южной Осетии или группа граждан, обладающие активным избирательным правом, могут образовывать инициативную группу избирателей в количестве не менее 100 человек для организации выдвижения кандидата на должность президента республики.Политическая партия, избирательный блок, инициативная группа избирателей, выдвинувшие кандидата на должность президента Южной Осетии, обязаны собрать в его поддержку не менее 3500 подписей избирателей, при этом на одну административно-территориальную единицу республики должно приходиться не менее 150 подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данной административно-территориальной единицы.Избиратели вправе поддержать только одного кандидата.Сбор подписей избирателей проводится по месту работы (в том числе в трудовых коллективах) службы, учебы, жительства, на предвыборных мероприятиях, а также в других местах, где агитация и сбор подписей не запрещены законом. При этом недопустимы любые формы принуждения и подкупа избирателей со стороны лица, собирающего подписи.ЦИК Южной Осетии не позднее, чем за 25 дней до дня выборов принимает решение о регистрации кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидатов.Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени накануне дня, предшествующего дню выборов. В день выборов любая агитация также запрещается. Запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые агитационные предвыборные материалы воинским частям, военным учреждениям и организациям; благотворительным организациям и религиозным объединениям; членам избирательной комиссии; органам государственной власти республики.Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах президента образуются избирательные участки. Избирательные участки образует ЦИК не позднее, чем за 40 дней до дня выборов с учетом местных условий и численности избирателей на территории каждого избирательного участка. На территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано не менее 20 и не более двух тысяч избирателей.Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой избирательной комиссии главой соответствующей местной администрации.Для голосования на выборах президента Южной Осетии изготавливаются избирательные бюллетени.В избирательном бюллетене в алфавитном порядке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий, наименование замещаемой выборной должности в органе государственной власти или в органе местного государственного управления и самоуправления Южной Осетии каждого зарегистрированного кандидата, содержатся сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат. В случае, если кандидат выдвинут избирательным объединением, избирательным блоком, указывается наименование этих избирательных объединений, избирательных блоков, а также принадлежность зарегистрированного кандидата к политической партии или иному общественному объединению, входящему в состав избирательного объединения, избирательного блока, если такая принадлежность имеет место. Если кандидат выдвинут непосредственно избирателями, его политическая принадлежность указывается по желанию самого кандидата. Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат. В конце перечня кандидатов помещается строка "Против всех кандидатов" с расположенным справа от нее пустым квадратом.Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей по предъявлении паспорта гражданина Южной Осетии.Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Избирательный бюллетень заполняется в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того зарегистрированного кандидата, за которого он голосует, либо в квадрате, расположенном справа от строки "Против всех кандидатов".Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатанный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.Избирателю, который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прийти в участковую избирательную комиссию, на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении, соответствующей территориальной комиссии за пять дней до дня голосования или участковой за три дня до дня голосования.Избиратели, которые по состоянию здоровья, инвалидности и другим причинам не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования, голосуют на дому.ЦИК на позднее чем через пять дней со дня выборов определяет результаты выборов президента Южной Осетии. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Выборы признаются недействительными: если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей; если допущенные при их проведении нарушения не позволяют с достоверностью установить волеизъявление избирателей.В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование проводится не позднее чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов.Если до проведения повторного голосования остался один зарегистрированный кандидат на должность президента, по решению ЦИК вторым кандидатом для проведения повторного голосования признается кандидат, получивший на общих выборах наибольшее число голосов избирателей после кандидатов, по которым ЦИК первоначально назначила повторное голосование.По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого кандидата, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата больше числа голосов избирателей, поданных против него. При проведении второго тура голосования выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, внесенных в избирательные списки.В случае, если выборы президента признаны несостоявшимися, недействительными, либо если на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры, либо если при повторном голосовании ни один кандидат не был избран на должность президента, парламент Южной Осетии назначает повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев со дня первоначальных выборов.Президент Южной Осетии вступает в должность на десятый день после официального объявления ЦИК результатов выборов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, южная осетия, россия, в мире