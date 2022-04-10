https://ria.ru/20220410/vrach-1782792779.html

Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года

Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года - РИА Новости, 10.04.2022

Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года

Раненные при украинских артиллерийских обстрелах поступали в больницу Первомайска в ЛНР регулярно с 2014 года, огонь целенаправленно велся по мирным жителям,... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:57

2022-04-10T18:57

2022-04-10T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

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ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Раненные при украинских артиллерийских обстрелах поступали в больницу Первомайска в ЛНР регулярно с 2014 года, огонь целенаправленно велся по мирным жителям, рассказал РИА Новости заведующий хирургическим отделением больницы Артем Целюкин, работающий в медучреждении с 2012 года."С 2014 года глобально изменилась жизнь на территории всей, скажем так, Украины. Они коснулись и нас, потому что война, по меткому и четкому выражению Николая Ивановича Пирогова, имеет определенный характер травматизма. И с 2014 года начались массовые поступления раненых", - сказал Целюкин.В больницу раненые, подчеркнул он, поступали все время, вне зависимости от фазы активности военных действий в республике. Большинство поступавших были травмированы при артиллерийских обстрелах, причем основная масса раненых - мирные жители."Не по военным, целенаправленно вели огонь по мирным жителям. Почему они так делали? Те люди, которые там, хотели уничтожить находящихся здесь", - добавил медик.Он также рассказал о том, как изменилась жизнь после начала спецоперации России на Украине."Люди воспрянули духом. Жители, все. Для нас, врачей, изменений не произошло: раненые как были, так они и есть. Но народ воспрянул духом, потому что стало понятно, что в ближайшем, обозримом будущем, мы стали надеяться, что освободят наши территории", - рассказал Целюкин.Врач также ответил на вопрос, не страшно ли ему работать."Есть такая вещь как долг, личная ответственность, которую каждый из нас несет за тех больных и раненых, к которым мы приложили свои руки. Страх и боязнь отходят на второй план. Те, кто боялись, уехали отсюда в 2014 году. Те, кто остались, они априори - люди бесстрашные. Те, кто положили свою жизнь на алтарь помощи здоровью людей", - сказал он.Он также отметил, что обстановка в городе на данный момент напряженная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире, лнр