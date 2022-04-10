Рейтинг@Mail.ru
Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/vrach-1782792779.html
Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года
Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года - РИА Новости, 10.04.2022
Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года
Раненные при украинских артиллерийских обстрелах поступали в больницу Первомайска в ЛНР регулярно с 2014 года, огонь целенаправленно велся по мирным жителям,... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:57
2022-04-10T18:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782716151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_58fb5c73c8ce95c3eb824b4881b0c1f0.jpg
ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Раненные при украинских артиллерийских обстрелах поступали в больницу Первомайска в ЛНР регулярно с 2014 года, огонь целенаправленно велся по мирным жителям, рассказал РИА Новости заведующий хирургическим отделением больницы Артем Целюкин, работающий в медучреждении с 2012 года."С 2014 года глобально изменилась жизнь на территории всей, скажем так, Украины. Они коснулись и нас, потому что война, по меткому и четкому выражению Николая Ивановича Пирогова, имеет определенный характер травматизма. И с 2014 года начались массовые поступления раненых", - сказал Целюкин.В больницу раненые, подчеркнул он, поступали все время, вне зависимости от фазы активности военных действий в республике. Большинство поступавших были травмированы при артиллерийских обстрелах, причем основная масса раненых - мирные жители."Не по военным, целенаправленно вели огонь по мирным жителям. Почему они так делали? Те люди, которые там, хотели уничтожить находящихся здесь", - добавил медик.Он также рассказал о том, как изменилась жизнь после начала спецоперации России на Украине."Люди воспрянули духом. Жители, все. Для нас, врачей, изменений не произошло: раненые как были, так они и есть. Но народ воспрянул духом, потому что стало понятно, что в ближайшем, обозримом будущем, мы стали надеяться, что освободят наши территории", - рассказал Целюкин.Врач также ответил на вопрос, не страшно ли ему работать."Есть такая вещь как долг, личная ответственность, которую каждый из нас несет за тех больных и раненых, к которым мы приложили свои руки. Страх и боязнь отходят на второй план. Те, кто боялись, уехали отсюда в 2014 году. Те, кто остались, они априори - люди бесстрашные. Те, кто положили свою жизнь на алтарь помощи здоровью людей", - сказал он.Он также отметил, что обстановка в городе на данный момент напряженная.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
украина
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782716151_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3890c9f6ae1c9d437536fc082f09565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, в мире, лнр
18:57 10.04.2022
 
Врач из ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года

Врач из Первомайска в ЛНР: раненные при обстрелах поступали регулярно с 2014 года

© REUTERS / Serhii NuzhnenkoВоеннослужащий ВСУ со снарядом для миномета
Военнослужащий ВСУ со снарядом для миномета - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Serhii Nuzhnenko
Военнослужащий ВСУ со снарядом для миномета
Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК, 10 апр - РИА Новости. Раненные при украинских артиллерийских обстрелах поступали в больницу Первомайска в ЛНР регулярно с 2014 года, огонь целенаправленно велся по мирным жителям, рассказал РИА Новости заведующий хирургическим отделением больницы Артем Целюкин, работающий в медучреждении с 2012 года.
"С 2014 года глобально изменилась жизнь на территории всей, скажем так, Украины. Они коснулись и нас, потому что война, по меткому и четкому выражению Николая Ивановича Пирогова, имеет определенный характер травматизма. И с 2014 года начались массовые поступления раненых", - сказал Целюкин.
В больницу раненые, подчеркнул он, поступали все время, вне зависимости от фазы активности военных действий в республике. Большинство поступавших были травмированы при артиллерийских обстрелах, причем основная масса раненых - мирные жители.
"Не по военным, целенаправленно вели огонь по мирным жителям. Почему они так делали? Те люди, которые там, хотели уничтожить находящихся здесь", - добавил медик.
Он также рассказал о том, как изменилась жизнь после начала спецоперации России на Украине.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
"Люди воспрянули духом. Жители, все. Для нас, врачей, изменений не произошло: раненые как были, так они и есть. Но народ воспрянул духом, потому что стало понятно, что в ближайшем, обозримом будущем, мы стали надеяться, что освободят наши территории", - рассказал Целюкин.
Врач также ответил на вопрос, не страшно ли ему работать.
"Есть такая вещь как долг, личная ответственность, которую каждый из нас несет за тех больных и раненых, к которым мы приложили свои руки. Страх и боязнь отходят на второй план. Те, кто боялись, уехали отсюда в 2014 году. Те, кто остались, они априори - люди бесстрашные. Те, кто положили свою жизнь на алтарь помощи здоровью людей", - сказал он.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
Он также отметил, что обстановка в городе на данный момент напряженная.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ миреЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала