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Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия - РИА Новости, 10.04.2022
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Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия
Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия - РИА Новости, 10.04.2022
Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия, поскольку те заинтересованны в войне "до... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:12
2022-04-10T16:12
в мире
россия
леонид слуцкий (политик)
министерство обороны сша
еврокомиссия
сша
киев
джон кирби
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия, поскольку те заинтересованны в войне "до последнего украинца"."В конце недели в Киеве также прошла настоящая ярмарка лицемерия. Кроме Борреля украинскую столицу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Все как обычно: похлопывания по плечу Зеленского, обещания оказать поддержку и продолжить давление на Россию… Говоря прямо - противостояние России на Украине до последнего украинца продолжается", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что при обстрелах украинской армии и нацбатов Донбасса в течение восьми лет европейские политики "даже не думали о том, чтобы увидеть ситуацию своими глазами".Также он сообщил о словах представителя Минобороны США Джона Кирби на одном из последних брифингов о том, что США хотят увидеть, как российская армия проиграет "эту битву на территории Украины"."США действительно хотят поражения России и способствуют ему напрямую. Но отнюдь не ради украинских граждан - они-то как раз не более чем средство для достижения Вашингтоном цели установления мировой гегемонии. Теперь же Вашингтону вторит и Брюссель, причем устами своего главного дипломата", - также написал Слуцкий, напомнив об аналогичных словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, еврокомиссия, сша, киев, джон кирби, карл нехаммер, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
16:12 10.04.2022
 
Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия

Депутат Госдумы Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал визиты западных лидеров в Киев ярмаркой лицемерия, поскольку те заинтересованны в войне "до последнего украинца".
"В конце недели в Киеве также прошла настоящая ярмарка лицемерия. Кроме Борреля украинскую столицу посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Все как обычно: похлопывания по плечу Зеленского, обещания оказать поддержку и продолжить давление на Россию… Говоря прямо - противостояние России на Украине до последнего украинца продолжается", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что при обстрелах украинской армии и нацбатов Донбасса в течение восьми лет европейские политики "даже не думали о том, чтобы увидеть ситуацию своими глазами".
Также он сообщил о словах представителя Минобороны США Джона Кирби на одном из последних брифингов о том, что США хотят увидеть, как российская армия проиграет "эту битву на территории Украины".
"США действительно хотят поражения России и способствуют ему напрямую. Но отнюдь не ради украинских граждан - они-то как раз не более чем средство для достижения Вашингтоном цели установления мировой гегемонии. Теперь же Вашингтону вторит и Брюссель, причем устами своего главного дипломата", - также написал Слуцкий, напомнив об аналогичных словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 20:39
Слуцкий назвал приостановку членства России в СПЧ ООН опасным прецедентом
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Министерство обороны СШАЕврокомиссияСШАКиевДжон КирбиКарл НехаммерУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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