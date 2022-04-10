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Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины - РИА Новости, 10.04.2022
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Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины
Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины - РИА Новости, 10.04.2022
Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины
В рамках пострегистрационных исследований назальной вакцины от ковида планируется проверить, дает ли препарат абсолютную защиту от вируса, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T03:10
2022-04-10T03:10
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коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
александр гинцбург
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В рамках пострегистрационных исследований назальной вакцины от ковида планируется проверить, дает ли препарат абсолютную защиту от вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет", — сказал Гинцбург.Он уточнил, что протокол исследования сейчас пишут, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии, александр гинцбург
03:10 10.04.2022
 
Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины

Гинцбург: планируется исследование о том, защищает ли назальная вакцина на сто процентов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В рамках пострегистрационных исследований назальной вакцины от ковида планируется проверить, дает ли препарат абсолютную защиту от вируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России сообщил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
"Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что протокол исследования сейчас пишут, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.
Медицинская сестра в палате интенсивной терапии в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 06:32
Гинцбург рассказал о тестах на иммунитет после назальной вакцины от COVID
 
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