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Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими - РИА Новости, 10.04.2022
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Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими
Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими - РИА Новости, 10.04.2022
Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими
На Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. Как обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками", его сюжет напоминает... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:05
2022-04-10T22:30
в мире
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. Как обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками", его сюжет напоминает казни террористов ИГ*."Это попадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)", — отмечают авторы публикации.На записи украинская актриса совершает постановочную расправу, которой предшествует адресованная россиянам речь.Авторы также добавили в видео субтитры на английском языке, записью поделились в соцсетях некоторые некоммерческие организации из Соединенных Штатов. В "Войне с фейками" в свою очередь напомнили, что за подобные ролики в свое время ИГ* осудил весь мир.В России неоднократно подчеркивали, что украинские неонацисты перешли красную черту. Операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он также заявил о необходимости предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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в мире, россия, украина, донбасс
21:05 10.04.2022 (обновлено: 22:30 10.04.2022)
 
Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими

Украинская актриса повторила ролик ИГ* и призвала к расправе над русскими

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. На Украине сняли пропагандистский ролик с оскорблениями и угрозами в адрес россиян. Как обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками", его сюжет напоминает казни террористов ИГ*.
"Это попадает под статью 280 УК (призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти)", — отмечают авторы публикации.
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На записи украинская актриса совершает постановочную расправу, которой предшествует адресованная россиянам речь.
Авторы также добавили в видео субтитры на английском языке, записью поделились в соцсетях некоторые некоммерческие организации из Соединенных Штатов. В "Войне с фейками" в свою очередь напомнили, что за подобные ролики в свое время ИГ* осудил весь мир.
В России неоднократно подчеркивали, что украинские неонацисты перешли красную черту. Операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он также заявил о необходимости предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
*Запрещенная в России террористическая организация
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