https://ria.ru/20220410/turtsiya-1782763461.html

В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море

В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море - РИА Новости, 10.04.2022

В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море

Турция будет привержена Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море, приводит телеканал A Haber слова министра национальной обороны... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T12:18

2022-04-10T12:18

2022-04-10T17:37

в мире

турция

черное море

мевлют чавушоглу

монтре

дарданеллы

босфор

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АНКАРА, 10 апр — РИА Новости. Турция будет привержена Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море, приводит телеканал A Haber слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара."Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", — заявил он.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтре.

https://ria.ru/20220305/montre-1776683376.html

турция

черное море

монтре

дарданеллы

босфор

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, черное море, мевлют чавушоглу, монтре, дарданеллы, босфор