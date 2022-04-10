https://ria.ru/20220410/turtsiya-1782763461.html
В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море
В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море - РИА Новости, 10.04.2022
В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море
Турция будет привержена Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море, приводит телеканал A Haber слова министра национальной обороны... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:18
2022-04-10T12:18
2022-04-10T17:37
в мире
турция
черное море
мевлют чавушоглу
монтре
дарданеллы
босфор
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АНКАРА, 10 апр — РИА Новости. Турция будет привержена Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море, приводит телеканал A Haber слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара."Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", — заявил он.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтре.
https://ria.ru/20220305/montre-1776683376.html
турция
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монтре
дарданеллы
босфор
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, черное море, мевлют чавушоглу, монтре, дарданеллы, босфор
12:18 10.04.2022 (обновлено: 17:37 10.04.2022)
В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море
Министр обороны Турции Акар заявил, что военным кораблям не дадут войти в Черное море