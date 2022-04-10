https://ria.ru/20220410/siriya-1782785009.html

Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии

Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии - РИА Новости, 10.04.2022

Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии

Сирийское агентство новостей со ссылкой на местные источники сообщает, что американские военные инструкторы проводят тренировки для боевиков "Исламского... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:25

2022-04-10T17:25

2022-04-10T17:25

в мире

сирия

пальмира

эль-хасаке

сша

исламское государство

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ДУБАЙ, 10 апр - РИА Новости. Сирийское агентство новостей со ссылкой на местные источники сообщает, что американские военные инструкторы проводят тренировки для боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, признано террористической организацией и запрещено в РФ), которые содержатся на военной базе-тюрьме в городе Аль-Шаддади в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.По информации источников, "в последние дни американские оккупационные силы усилили подготовку группы террористов ИГ*, которых держат в тюрьме на базе Аль-Шаддади в сельской местности на юге провинции Эль-Хасака, в стрельбе из легкого автоматического оружия, гранатометов РПГ и ракетных установок, устанавливаемых на плече".Источники указали, что американские инструкторы также "проводят обучение боевиков в использовании противотанковых ракет в рамках подготовки к их переброске в течение короткого времени в пустынные местности Дейр-эз-Зор и Пальмира для нападения на объекты сирийской арабской армии и жизненно важные объекты, а также населенные пункты возле Пальмиры".В последние месяцы сирийские СМИ сообщали, что американские силы перебрасывают сотни боевиков запрещенной в РФ ИГ* из Ирака и контролируемых ими тюрем вместе с курдским ополчением в район их базы в Ат-Танфе вблизи сирийско-иорданской границы, чтобы переобучить и вооружить их для террористических актов против сирийских властей и граждан Сирии.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220405/feyki-1781886075.html

сирия

пальмира

эль-хасаке

сша

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, пальмира, эль-хасаке, сша, исламское государство