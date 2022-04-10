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Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии - РИА Новости, 10.04.2022
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Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии
Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии - РИА Новости, 10.04.2022
Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии
Сирийское агентство новостей со ссылкой на местные источники сообщает, что американские военные инструкторы проводят тренировки для боевиков "Исламского... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:25
2022-04-10T17:25
в мире
сирия
пальмира
эль-хасаке
сша
исламское государство
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ДУБАЙ, 10 апр - РИА Новости. Сирийское агентство новостей со ссылкой на местные источники сообщает, что американские военные инструкторы проводят тренировки для боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, признано террористической организацией и запрещено в РФ), которые содержатся на военной базе-тюрьме в городе Аль-Шаддади в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.По информации источников, "в последние дни американские оккупационные силы усилили подготовку группы террористов ИГ*, которых держат в тюрьме на базе Аль-Шаддади в сельской местности на юге провинции Эль-Хасака, в стрельбе из легкого автоматического оружия, гранатометов РПГ и ракетных установок, устанавливаемых на плече".Источники указали, что американские инструкторы также "проводят обучение боевиков в использовании противотанковых ракет в рамках подготовки к их переброске в течение короткого времени в пустынные местности Дейр-эз-Зор и Пальмира для нападения на объекты сирийской арабской армии и жизненно важные объекты, а также населенные пункты возле Пальмиры".В последние месяцы сирийские СМИ сообщали, что американские силы перебрасывают сотни боевиков запрещенной в РФ ИГ* из Ирака и контролируемых ими тюрем вместе с курдским ополчением в район их базы в Ат-Танфе вблизи сирийско-иорданской границы, чтобы переобучить и вооружить их для террористических актов против сирийских властей и граждан Сирии.*Организация признана террористической и запрещена в России
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сирия
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эль-хасаке
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в мире, сирия, пальмира, эль-хасаке, сша, исламское государство
17:25 10.04.2022
 
Военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры, заявили в Сирии

Госагентство Сирии сообщило, что военные США тренируют боевиков для нападения у Пальмиры

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 10 апр - РИА Новости. Сирийское агентство новостей со ссылкой на местные источники сообщает, что американские военные инструкторы проводят тренировки для боевиков "Исламского государства"* (ИГ*, признано террористической организацией и запрещено в РФ), которые содержатся на военной базе-тюрьме в городе Аль-Шаддади в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.
По информации источников, "в последние дни американские оккупационные силы усилили подготовку группы террористов ИГ*, которых держат в тюрьме на базе Аль-Шаддади в сельской местности на юге провинции Эль-Хасака, в стрельбе из легкого автоматического оружия, гранатометов РПГ и ракетных установок, устанавливаемых на плече".
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Источники указали, что американские инструкторы также "проводят обучение боевиков в использовании противотанковых ракет в рамках подготовки к их переброске в течение короткого времени в пустынные местности Дейр-эз-Зор и Пальмира для нападения на объекты сирийской арабской армии и жизненно важные объекты, а также населенные пункты возле Пальмиры".
В последние месяцы сирийские СМИ сообщали, что американские силы перебрасывают сотни боевиков запрещенной в РФ ИГ* из Ирака и контролируемых ими тюрем вместе с курдским ополчением в район их базы в Ат-Танфе вблизи сирийско-иорданской границы, чтобы переобучить и вооружить их для террористических актов против сирийских властей и граждан Сирии.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
В миреСирияПальмираЭль-ХасакеСШАИсламское государство
 
 
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