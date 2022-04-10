22:45 10.04.2022 (обновлено: 22:50 10.04.2022)
Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским
В штабе Ле Пен отмечают окончание первого тура выборов шампанским "Президент Марин"
© REUTERS / Pascal RossignolБутылки шампанского с этикеткой "Marine President" в офисе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Бутылки шампанского с этикеткой "Marine President" в офисе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.
Соратники кандидата и журналисты собрались в павильоне "Шене дю руа" (Chesnaie du Roy) в одном из красивейших парков Парижа, где размещается штаб Марин Ле Пен. Шампанское, названное в ее честь, выложено в чашах со льдом на столах для фуршета.
Опрошенные корреспондентом гости с оптимизмом и волнением ждут результатов первого тура выборов.
"Марин Ле Пен провела отличную кампанию. На фоне отторжения Эммануэля Макрона частью населения, недовольства его способами решения кризисов "желтых жилетов", эпидемии ковида у нее есть все шансы. У нее сильная, конкретная программа. Удача будет за нами", - сказал РИА Новости один из присутствующих, 22-летний активист Пьер.
В названии нынешней кампании Ле Пен "MlaFrance" М - как первая буква имени Марин, созвучная со словом "любит" на французском.
Кандидат должна взять слово после 20.00 (21.00 мск) сразу после оглашения предварительных результатов выборов.