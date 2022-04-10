https://ria.ru/20220410/shampanskoe-1782811121.html

Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским

Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским - РИА Новости, 10.04.2022

Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским

Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:45

2022-04-10T22:45

2022-04-10T22:50

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франция

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.Соратники кандидата и журналисты собрались в павильоне "Шене дю руа" (Chesnaie du Roy) в одном из красивейших парков Парижа, где размещается штаб Марин Ле Пен. Шампанское, названное в ее честь, выложено в чашах со льдом на столах для фуршета.Опрошенные корреспондентом гости с оптимизмом и волнением ждут результатов первого тура выборов.В названии нынешней кампании Ле Пен "MlaFrance" М - как первая буква имени Марин, созвучная со словом "любит" на французском.Кандидат должна взять слово после 20.00 (21.00 мск) сразу после оглашения предварительных результатов выборов.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782807694.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, париж, выборы президента франции — 2022, франция