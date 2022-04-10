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Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским - РИА Новости, 10.04.2022
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Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским
Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским - РИА Новости, 10.04.2022
Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским
Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:45
2022-04-10T22:50
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
париж
выборы президента франции — 2022
франция
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.Соратники кандидата и журналисты собрались в павильоне "Шене дю руа" (Chesnaie du Roy) в одном из красивейших парков Парижа, где размещается штаб Марин Ле Пен. Шампанское, названное в ее честь, выложено в чашах со льдом на столах для фуршета.Опрошенные корреспондентом гости с оптимизмом и волнением ждут результатов первого тура выборов.В названии нынешней кампании Ле Пен "MlaFrance" М - как первая буква имени Марин, созвучная со словом "любит" на французском.Кандидат должна взять слово после 20.00 (21.00 мск) сразу после оглашения предварительных результатов выборов.
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, париж, выборы президента франции — 2022, франция
22:45 10.04.2022 (обновлено: 22:50 10.04.2022)
 
Сторонники Ле Пен отмечают завершение первого тура выборов шампанским

В штабе Ле Пен отмечают окончание первого тура выборов шампанским "Президент Марин"

© REUTERS / Pascal RossignolБутылки шампанского с этикеткой "Marine President" в офисе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Бутылки шампанского с этикеткой Marine President в офисе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Бутылки шампанского с этикеткой "Marine President" в офисе кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Шампанское под названием "Президент Марин" предлагают в штабе кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, передает корреспондент РИА Новости.
Соратники кандидата и журналисты собрались в павильоне "Шене дю руа" (Chesnaie du Roy) в одном из красивейших парков Парижа, где размещается штаб Марин Ле Пен. Шампанское, названное в ее честь, выложено в чашах со льдом на столах для фуршета.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 21:46
Ле Пен показала больший результат, чем от нее ожидали, заявили в Госдуме
Опрошенные корреспондентом гости с оптимизмом и волнением ждут результатов первого тура выборов.
"Марин Ле Пен провела отличную кампанию. На фоне отторжения Эммануэля Макрона частью населения, недовольства его способами решения кризисов "желтых жилетов", эпидемии ковида у нее есть все шансы. У нее сильная, конкретная программа. Удача будет за нами", - сказал РИА Новости один из присутствующих, 22-летний активист Пьер.
В названии нынешней кампании Ле Пен "MlaFrance" М - как первая буква имени Марин, созвучная со словом "любит" на французском.
Кандидат должна взять слово после 20.00 (21.00 мск) сразу после оглашения предварительных результатов выборов.
Макрон и Ле Пен - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 22:33
Опрос: Макрон наберет во втором туре 51% голосов, Ле Пен — 49%
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронПарижВыборы президента Франции — 2022Франция
 
 
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