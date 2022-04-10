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Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3" - РИА Новости, 10.04.2022
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"
Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T02:03
2022-04-10T02:03
2022-04-10T02:03
в мире
пакистан
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по связям со общественностью (ISPR).Отмечается, что целью испытаний стала перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.Ракета "Шахин-3" среднего радиуса действия способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Первые испытания этой ракеты прошли в марте 2015 года.
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в мире, пакистан
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"
ISPR: Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты "земля-земля" "Шахин-3"
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по связям со общественностью (ISPR).
"Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля — земля", — говорится сообщении.
Отмечается, что целью испытаний стала перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.
Ракета "Шахин-3" среднего радиуса действия способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Первые испытания этой ракеты прошли в марте 2015 года.