https://ria.ru/20220410/shakhin-3-1782731136.html

Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"

Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3" - РИА Новости, 10.04.2022

Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"

Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T02:03

2022-04-10T02:03

2022-04-10T02:03

в мире

пакистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/40/1561064018_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_ff21d8c91648c0aae88bbc4c24ded5a5.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по связям со общественностью (ISPR).Отмечается, что целью испытаний стала перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.Ракета "Шахин-3" среднего радиуса действия способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Первые испытания этой ракеты прошли в марте 2015 года.

https://ria.ru/20220405/raketa-1781948395.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан