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Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3" - РИА Новости, 10.04.2022
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Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3" - РИА Новости, 10.04.2022
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"
Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T02:03
2022-04-10T02:03
в мире
пакистан
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по связям со общественностью (ISPR).Отмечается, что целью испытаний стала перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.Ракета "Шахин-3" среднего радиуса действия способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Первые испытания этой ракеты прошли в марте 2015 года.
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в мире, пакистан
02:03 10.04.2022
 
Пакистан провел испытания баллистической ракеты "Шахин-3"

ISPR: Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты "земля-земля" "Шахин-3"

© Фото : ISPR_OfficialИспытания ракеты класса земля-земля "Шахин - 1" в Пакистане
Испытания ракеты класса земля-земля Шахин - 1 в Пакистане - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : ISPR_Official
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пакистан в субботу провел успешные летные испытания баллистической ракеты класса "земля-земля" "Шахин-3", сообщает пакистанская межведомственная служба по связям со общественностью (ISPR).

"Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля — земля", — говорится сообщении.

Отмечается, что целью испытаний стала перепроверка различных конструктивных и технических параметров системы вооружения.
Ракета "Шахин-3" среднего радиуса действия способна нести как обычный, так и ядерный заряд. Первые испытания этой ракеты прошли в марте 2015 года.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:44
Пентагон подтвердил успешные летные испытания гиперзвуковой ракеты
 
В миреПакистан
 
 
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