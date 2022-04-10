https://ria.ru/20220410/sakharov-1782731944.html

В Абхазии раскритиковали переименование улицы Сахарова в Сухуме

В Абхазии раскритиковали переименование улицы Сахарова в Сухуме - РИА Новости, 10.04.2022

В Абхазии раскритиковали переименование улицы Сахарова в Сухуме

Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте раскритиковал переименование улицы Академика Сахарова в центре Сухума, заявив, РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T02:15

2022-04-10T02:15

2022-04-10T12:32

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СУХУМ, 10 апр — РИА Новости. Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) на своем сайте раскритиковал переименование улицы Академика Сахарова в центре Сухума, заявив, что таким образом стирается русский след в республике.Депутаты городского собрания 7 апреля переименовали улицу Академика Сахарова в центре абхазской столицы. Это же коснулось и Шотландской улицы у подножия Сухумской горы, где расположена вилла Алоизи — один из красивейших в городе архитектурных памятников. Эти названия они стали носить после 1993 года, когда Абхазия защитила свою независимость от Грузии в результате войны, которая продлилась больше года. Теперь эти улицы названы в честь Гиви Агрбы, в разные годы занимавшего посты руководителя МВД и СГБ Абхазии, и Владимира Аршбы, первого министра обороны республики."Сахаров — человек с мировым именем, уважаемый в России и на Западе. Он поддерживал народ Абхазии, называя Грузию малой империей… Сколько еще настолько значимых людей поддерживало независимую Абхазию? Ни одного. А улица Шотландская названа в ответ на установление в городе Килмарнок памятника воинам Абхазии, павшим за свободу и независимость Родины. Никто на Западе, кроме шотландцев, не осмелился поставить памятник в честь воинов Абхазии и сохранить статус побратима с Сухумом", — говорится в сообщении.В документе отмечается, что увековечивать память героев Абхазии нужно, устанавливая им памятники в парках и скверах столицы, тогда как переименование улиц может нанести ущерб коллективному историческому самосознанию.Там также добавили, что, учитывая братский характер двух государств, недопустимо затирать историко-культурный и русский след в Абхазии."Уверены в том, что такие важные исторические решения нужно принимать, тщательно взвешивая, советуясь с гражданским обществом, как это всегда было принято у мудрого народа Абхазии", — заключили в союзе.

https://ria.ru/20220211/mosgorduma-1772345666.html

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в мире, грузия, россия, абхазия, сухум, андрей сахаров