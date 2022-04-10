https://ria.ru/20220410/raneniya-1782809325.html
Восемь мирных жителей ранили при обстрелах освобожденных территорий в ДНР
Восемь мирных жителей ранили при обстрелах освобожденных территорий в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Восемь мирных жителей ранили при обстрелах освобожденных территорий в ДНР
Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:15
2022-04-10T22:15
2022-04-10T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
россия
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов на ранее освобожденной территории Донецкой народной республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении восьми мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) освобожденных ранее территорий", - говорится в сообщении.Отмечается, что один житель пострадал в населенном пункте Степное и еще семь человек получили ранения в Мариуполе. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавляет представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
Восемь мирных жителей ранили при обстрелах освобожденных территорий в ДНР
ДНР в СЦКК: восемь мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных ранее территорий