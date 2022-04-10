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Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 10.04.2022

Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

Подросток получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:17

2022-04-10T20:17

2022-04-10T20:18

обострение ситуации в днр и лнр

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донецкая народная республика

куйбышевский район

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сцкк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Подросток получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении подростка 2009 года рождения по адресу: переулок Вольный в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Октябрьский рудник" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстрелах Куйбышевского района со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс