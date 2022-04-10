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Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ranenie-1782800449.html
Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 10.04.2022
Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка
Подросток получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:17
2022-04-10T20:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
сцкк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Подросток получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении подростка 2009 года рождения по адресу: переулок Вольный в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Октябрьский рудник" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстрелах Куйбышевского района со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
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в мире, донецкая народная республика, куйбышевский район, украина, сцкк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
20:17 10.04.2022 (обновлено: 20:18 10.04.2022)
 
Подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка

ДНР в СЦКК: подросток пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Подросток получил ранения при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении подростка 2009 года рождения по адресу: переулок Вольный в результате утреннего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка "Октябрьский рудник" Куйбышевского района города Донецка", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
С начала суток в ДНР уже несколько раз сообщали об обстрелах Куйбышевского района со стороны украинских войск.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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