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Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/ranenie-1782795214.html
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства, при обстреле были повреждены два жилых дома и школа №8.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
19:19 10.04.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ

ЛНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле Первомайска украинскими войсками

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, по данным представительства, при обстреле были повреждены два жилых дома и школа №8.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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