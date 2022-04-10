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Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
2022-04-10T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела украинскими войсками города Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1975 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным представительства, при обстреле были повреждены два жилых дома и школа №8.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Мирный житель пострадал при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны ВСУ
ЛНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле Первомайска украинскими войсками