https://ria.ru/20220410/provokatsiya-1782771364.html
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени - РИА Новости, 10.04.2022
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с ложной информацией о... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:16
2022-04-10T14:16
2022-04-10T14:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с ложной информацией о российских военных в городе Ирпень, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в городе Ирпень", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации МО РФ, украинские военные готовят очередную провокацию для обвинения России в "якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области". Сообщается, что сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ местных жителей для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России."Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220410/rassledovanie-1782771064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), александр бастрыкин, вооруженные силы рф
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени
Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию Украины против России в Ирпени