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СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени - РИА Новости, 10.04.2022
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СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени - РИА Новости, 10.04.2022
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с ложной информацией о... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:16
2022-04-10T14:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр бастрыкин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с ложной информацией о российских военных в городе Ирпень, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в городе Ирпень", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации МО РФ, украинские военные готовят очередную провокацию для обвинения России в "якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области". Сообщается, что сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ местных жителей для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России."Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", - добавили в СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), александр бастрыкин, вооруженные силы рф
14:16 10.04.2022
 
СК расследует возможную провокацию Украины против России в Ирпени

Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию Украины против России в Ирпени

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с ложной информацией о российских военных в городе Ирпень, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Председатель СК России поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в городе Ирпень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации МО РФ, украинские военные готовят очередную провокацию для обвинения России в "якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области". Сообщается, что сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела погибших от обстрелов артиллерии ВСУ местных жителей для проведения постановочной акции якобы военных преступлений России.
"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках", - добавили в СК.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
14:10
СК расследует факты жестокого обращения ВСУ с гражданским населением
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр БастрыкинВооруженные силы РФ
 
 
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