https://ria.ru/20220410/proisshestvie-1782750589.html

Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании"

Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании" - РИА Новости, 10.04.2022

Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании"

Грузовой автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся, возгорание ликвидировано, в ситуации разбираются... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:18

2022-04-10T10:18

2022-04-10T10:25

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Грузовой автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся, возгорание ликвидировано, в ситуации разбираются правоохранительные органы, предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГП "ПЦБК"."Автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий предприятия в ночь на субботу 9 апреля. Автомобиль загорелся, сработала система экстренного оповещения ГО и ЧС. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - рассказали в пресс-службе предприятия.Также собеседница агентства уточнила, что сейчас "ПЦБК" продолжает функционировать в штатном режиме, силовикам оказывается всестороннее содействие.В полиции и пермском следственном управлении СК РФ РИА Новости отказались комментировать инцидент.Группа предприятий "ПЦБК" является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. Комбинат занимается как переработкой сырья и производством полуфабриката, так и выпуском (реализацией) готовой упаковочной продукции.

https://ria.ru/20220409/dtp-1782666355.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)