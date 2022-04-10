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Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании" - РИА Новости, 10.04.2022
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Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании"
Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании" - РИА Новости, 10.04.2022
Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании"
Грузовой автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся, возгорание ликвидировано, в ситуации разбираются... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:18
2022-04-10T10:25
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Грузовой автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся, возгорание ликвидировано, в ситуации разбираются правоохранительные органы, предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГП "ПЦБК"."Автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий предприятия в ночь на субботу 9 апреля. Автомобиль загорелся, сработала система экстренного оповещения ГО и ЧС. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - рассказали в пресс-службе предприятия.Также собеседница агентства уточнила, что сейчас "ПЦБК" продолжает функционировать в штатном режиме, силовикам оказывается всестороннее содействие.В полиции и пермском следственном управлении СК РФ РИА Новости отказались комментировать инцидент.Группа предприятий "ПЦБК" является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. Комбинат занимается как переработкой сырья и производством полуфабриката, так и выпуском (реализацией) готовой упаковочной продукции.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
10:18 10.04.2022 (обновлено: 10:25 10.04.2022)
 
Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании"

Грузовик въехал в здание "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
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ПЕРМЬ, 10 апр - РИА Новости. Грузовой автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий "Пермской целлюлозно-бумажной компании" и загорелся, возгорание ликвидировано, в ситуации разбираются правоохранительные органы, предприятие работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГП "ПЦБК".
"Автомобиль "Камаз" въехал в одно из зданий предприятия в ночь на субботу 9 апреля. Автомобиль загорелся, сработала система экстренного оповещения ГО и ЧС. На месте работают сотрудники правоохранительных органов", - рассказали в пресс-службе предприятия.
Также собеседница агентства уточнила, что сейчас "ПЦБК" продолжает функционировать в штатном режиме, силовикам оказывается всестороннее содействие.
В полиции и пермском следственном управлении СК РФ РИА Новости отказались комментировать инцидент.
Группа предприятий "ПЦБК" является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. Комбинат занимается как переработкой сырья и производством полуфабриката, так и выпуском (реализацией) готовой упаковочной продукции.
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