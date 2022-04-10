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При пожаре в Забайкалье погибли две женщины и ребенок
При пожаре в Забайкалье погибли две женщины и ребенок - РИА Новости, 10.04.2022
При пожаре в Забайкалье погибли две женщины и ребенок
Уголовное дело возбудили из-за гибели двух женщин и ребёнка во время пожара дома в городе Балей, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:22
2022-04-10T09:22
2022-04-10T09:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за гибели двух женщин и ребёнка во время пожара дома в городе Балей, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю."10 апреля около 6 часов утра в следственные органы поступило сообщение о пожаре жилого дома, при тушении которого были обнаружены тела трёх человек. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело из-за причинения по неосторожности смерти двум и более лицам", - говорится в сообщении.Следователи совместно с сотрудниками полиции, МЧС провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ. По ним будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза в целях установления источника и причины возгорания.Уточняется, что установлены личности обнаруженных после тушения пожара людей, это две женщины 45 и 63 лет и девочка 2015 года рождения. Для выяснения причины смети погибших назначены судебные медицинские экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего."По одной из версий следствия, пожар мог произойти из-за нарушения хозяевами дома правил пожарной безопасности. У следствия имеются данные о том, что накануне в доме, где произошел пожар, употребляли спиртное", - добавили в пресс-службе.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкалью, на тушение выезжали 8 человек, 2 единицы техники. Из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью в огне.
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/proisshestvie-1782697397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Забайкалье погибли две женщины и ребенок
Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Забайкалье
ЧИТА, 10 апр - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили из-за гибели двух женщин и ребёнка во время пожара дома в городе Балей, сообщили в пресс-службе
следственного управления СКР по Забайкальскому краю.
"10 апреля около 6 часов утра в следственные органы поступило сообщение о пожаре жилого дома, при тушении которого были обнаружены тела трёх человек. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело из-за причинения по неосторожности смерти двум и более лицам", - говорится в сообщении.
Следователи совместно с сотрудниками полиции, МЧС
провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ. По ним будет назначена судебная пожарно-техническая экспертиза в целях установления источника и причины возгорания.
Уточняется, что установлены личности обнаруженных после тушения пожара людей, это две женщины 45 и 63 лет и девочка 2015 года рождения. Для выяснения причины смети погибших назначены судебные медицинские экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего.
"По одной из версий следствия, пожар мог произойти из-за нарушения хозяевами дома правил пожарной безопасности. У следствия имеются данные о том, что накануне в доме, где произошел пожар, употребляли спиртное", - добавили в пресс-службе.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкалью, на тушение выезжали 8 человек, 2 единицы техники. Из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью в огне.