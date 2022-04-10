Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
В порту Мариуполя националисты захватили два иностранных судна с экипажем
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР.
"В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — отмечается в телеграм-канале ведомства.
Судьба членов команды неизвестна.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".