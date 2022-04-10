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Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/port-1782775155.html
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя
В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:16
2022-04-10T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
батальон "азов"
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР."В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — отмечается в телеграм-канале ведомства.Судьба членов команды неизвестна.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, батальон "азов", мариуполь
15:16 10.04.2022
 
Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

В порту Мариуполя националисты захватили два иностранных судна с экипажем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР.
"В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — отмечается в телеграм-канале ведомства.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияУкраинаБатальон "Азов"Мариуполь
 
 
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