https://ria.ru/20220410/port-1782775155.html

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские националисты захватили два иностранных судна в порту Мариуполя

В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:16

2022-04-10T15:16

2022-04-10T15:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

рамзан кадыров

россия

украина

батальон "азов"

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Мариуполе боевики из нацбатальонов захватили два иностранных судна вместе с командами, сообщила Народная милиция ДНР."В морском порту города Мариуполь отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна "Царевна" и "Леди Аугуста". Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты "Азова" ведут огонь с палуб из 120-миллиметровых минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия", — отмечается в телеграм-канале ведомства.Судьба членов команды неизвестна.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне его отбили, после чего восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Среди прочих украинских частей там действует националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, сейчас город освобожден на 98 процентов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220409/kadyrov-1782723261.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782755482.html

донецкая народная республика

россия

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, батальон "азов", мариуполь