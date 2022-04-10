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Свыше десяти тысяч тонн гуманитарных грузов доставили из России на Украину
Свыше десяти тысяч тонн гуманитарных грузов доставили из России на Украину - РИА Новости, 10.04.2022
Свыше десяти тысяч тонн гуманитарных грузов доставили из России на Украину
Более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов уже доставлено Россией на Украину, проведено 793 гуманитарных акции, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:50
2022-04-10T20:50
2022-04-10T20:50
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов уже доставлено Россией на Украину, проведено 793 гуманитарных акции, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 10 315,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 793 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки – 12 в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 338 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания", - сказал он.Генерал уточнил, что на пунктах сбора подготовлено свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.Мизинцев подчеркнул, что 10 апреля проводится 10 гуманитарных акций на Украине, в ходе которых населению передается 492 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
Свыше десяти тысяч тонн гуманитарных грузов доставили из России на Украину
Свыше десяти тысяч тонн гуманитарных грузов доставили из России на Украину