18:25 10.04.2022 (обновлено: 23:40 10.04.2022)
Экс-премьер Пакистана заявил о начале борьбы против иностранного заговора
Экс-премьер Пакистана Хан заявил о начале борьбы против иностранного заговора
Экс-премьер Пакистана Имран Хан
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана Имран Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора.
"Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора со сменой режима. Народ страны всегда защищает свой суверенитет и демократию", — написал Хан в Twitter.
Накануне парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Это решение поддержали 174 члена при необходимых 172 голосах.
Позже Хан в своем первом заявлении после этого заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он говорил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, Вашингтон, и они финансировали действия оппозиции. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.
В понедельник парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14:00 (12:00 мск).