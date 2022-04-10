https://ria.ru/20220410/pakistan-1782812264.html

Экс-премьер Пакистана заявил о начале борьбы против иностранного заговора

Экс-премьер Пакистана заявил о начале борьбы против иностранного заговора - РИА Новости, 10.04.2022

Экс-премьер Пакистана заявил о начале борьбы против иностранного заговора

Экс-премьер Пакистана Имран Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T18:25

2022-04-10T18:25

2022-04-10T23:40

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имран хан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр — РИА Новости. Экс-премьер Пакистана Имран Хан в своем первом заявлении после вынесенного ему вотума недоверия заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора.Накануне парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Это решение поддержали 174 члена при необходимых 172 голосах.Позже Хан в своем первом заявлении после этого заявил о начале борьбы за свободу против иностранного заговора. Ранее он говорил, что его независимая внешняя политика раздражала "иностранные державы", в частности, Вашингтон, и они финансировали действия оппозиции. В свою очередь, государственный департамент США заявил, слова Хана о том, что Вашингтон стоит за предполагаемым заговором с целью свержения его правительства, не соответствуют действительности.В понедельник парламент Пакистана рассмотрит кандидатуры на пост премьера. Документы о выдвижении подали президент оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шехбаз Шариф и бывший министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, чью кандидатуру поддержала партия "Техрик-и-Инсаф" во главе с Имраном Ханом. Голосование по кандидатуре нового премьера должно пройти 11 апреля в 14:00 (12:00 мск).

https://ria.ru/20220410/pakistan-1782812015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

пакистан, сша, имран хан, в мире