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Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
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Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:26
2022-04-10T18:41
политика
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20:00.К 16:00 явка достигла отметки в 59,9%. В Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Избирательные участки открылись в столице и всех четырех районах Южной Осетии. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
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политика, южная осетия
16:26 10.04.2022 (обновлено: 18:41 10.04.2022)
 
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов

Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкЖенщина регистрируется на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке в поселке Дзау
Женщина регистрируется на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке в поселке Дзау - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
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Женщина регистрируется на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке в поселке Дзау
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20:00.
К 16:00 явка достигла отметки в 59,9%. В Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
17:46
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
Избирательные участки открылись в столице и всех четырех районах Южной Осетии. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
О подготовке референдума, вхождении в состав РФ и отношениях с Грузией. Интервью Анатолия Бибилова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:00
Анатолий Бибилов: настало время Южной Осетии вернуться домой — в Россию
 
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