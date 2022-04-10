https://ria.ru/20220410/osetiya-1782780212.html

Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов

Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022

Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов

Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:26

2022-04-10T16:26

2022-04-10T18:41

политика

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782791311_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eff233b5f574961a849d9a67ed076bc0.jpg

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20:00.К 16:00 явка достигла отметки в 59,9%. В Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Избирательные участки открылись в столице и всех четырех районах Южной Осетии. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html

https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, южная осетия