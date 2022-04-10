https://ria.ru/20220410/osetiya-1782780212.html
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:26
2022-04-10T16:26
2022-04-10T18:41
политика
южная осетия
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ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20:00.К 16:00 явка достигла отметки в 59,9%. В Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Избирательные участки открылись в столице и всех четырех районах Южной Осетии. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия
16:26 10.04.2022 (обновлено: 18:41 10.04.2022)
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов
Явка на выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись
ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии превысила 50 процентов, выборы состоялись, об этом свидетельствуют данные ЦИК.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08:00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20:00.
К 16:00 явка достигла отметки в 59,9%. В Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.
На пост руководителя республики претендуют пять кандидатов. Это действующий глава государства, четвертый президент Анатолий Бибилов
, исполняющий обязанности с апреля 2017 года; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Избирательные участки открылись в столице и всех четырех районах Южной Осетии. Еще четыре расположены за рубежом — два в Северной Осетии и по одному в Москве и Сухуме. Безопасность каждого участка будут обеспечивать по два силовика. По данным МВД республики, во время выборов будут задействованы более 600 правоохранителей.
Спустя некоторое время после выборов планируется провести референдум об объединении с Россией. Президент Бибилов ранее заявил РИА Новости, что его инициатива о всенародном голосовании по этому вопросу является шагом на пути к "стратегической цели" осетинского народа. Он отмечал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией, но тогда она не была реализована.
Москва
признала независимость Южной Осетии
и Абхазии
26 августа 2008 года. Это случилось после операции по принуждению Грузии к миру, войска которой вторглись на осетинскую территорию и пытались штурмовать Цхинвал.