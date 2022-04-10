https://ria.ru/20220410/oruzhie-1782734109.html

Трамп сравнил ядерное оружие России и США

Трамп сравнил ядерное оружие России и США - РИА Новости, 10.04.2022

Трамп сравнил ядерное оружие России и США

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T03:37

2022-04-10T03:37

2022-04-10T07:43

в мире

владимир путин

россия

украина

нато

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и пригрозил России действиями со стороны Вашингтона при поднятии темы неконвенциональной конфронтации."А если они об этом говорят, нам нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", — добавил он.Месяц назад президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес государства со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20220410/tseny-1782733778.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, нато, вашингтон