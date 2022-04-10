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Трамп сравнил ядерное оружие России и США - РИА Новости, 10.04.2022
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Трамп сравнил ядерное оружие России и США
Трамп сравнил ядерное оружие России и США - РИА Новости, 10.04.2022
Трамп сравнил ядерное оружие России и США
Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T03:37
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в мире
владимир путин
россия
украина
нато
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и пригрозил России действиями со стороны Вашингтона при поднятии темы неконвенциональной конфронтации."А если они об этом говорят, нам нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", — добавил он.Месяц назад президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес государства со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО в связи с событиями на Украине.
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в мире, владимир путин, россия, украина, нато, вашингтон
03:37 10.04.2022 (обновлено: 07:43 10.04.2022)
 
Трамп сравнил ядерное оружие России и США

Экс-президент США Трамп назвал ядерные силы страны мощнейшими в мире и пригрозил России

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и пригрозил России действиями со стороны Вашингтона при поднятии темы неконвенциональной конфронтации.

"Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, вам тоже не следует об этом говорить", — сказал Трамп.

"А если они об этом говорят, нам нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", — добавил он.
Месяц назад президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес государства со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО в связи с событиями на Украине.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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