03:37 10.04.2022 (обновлено: 07:43 10.04.2022)
Трамп сравнил ядерное оружие России и США
Экс-президент США Трамп назвал ядерные силы страны мощнейшими в мире и пригрозил России
© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и пригрозил России действиями со стороны Вашингтона при поднятии темы неконвенциональной конфронтации.
"Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, (президент России Владимир) Путин, вам тоже не следует об этом говорить", — сказал Трамп.
"А если они об этом говорят, нам нужен кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: "Ой, там ядерное оружие", — добавил он.
Месяц назад президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания на особый режим несения боевого дежурства на фоне агрессивных высказываний в адрес государства со стороны высокопоставленных должностных лиц ведущих стран НАТО в связи с событиями на Украине.