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СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений

СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений - РИА Новости, 10.04.2022

СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений

Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:48

2022-04-10T17:48

2022-04-10T17:48

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луганская народная республика

первомайск

сцкк

киев

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из обстрелов дежурный офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Олег Ефремов."Основные обстрелы в данный момент по городу Первомайску происходят с трех направлений (подконтрольных Киеву – ред.): Новозвановка, Камышеваха и Золотое-4. В основном это ствольная артиллерия, реактивные системы", - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он пояснил, что расстояние от Первомайска до линии фронта постепенно увеличивается, поэтому украинские силовики могут для обстрелов использовать в основном ствольную артиллерию. Офицер уточнил, что на фиксацию последствий обстрелов СЦКК выезжает ежедневно."Были прилеты сегодня, сейчас выясняем. Раненный вчера был, убита женщина позавчера. И вот в данный момент прилет. Есть работа постоянно", - дополнил офицер.

https://ria.ru/20220409/donbass-1782647055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, киев