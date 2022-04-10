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СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений - РИА Новости, 10.04.2022
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СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений - РИА Новости, 10.04.2022
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений
Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:48
2022-04-10T17:48
в мире
луганская народная республика
первомайск
сцкк
киев
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из обстрелов дежурный офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Олег Ефремов."Основные обстрелы в данный момент по городу Первомайску происходят с трех направлений (подконтрольных Киеву – ред.): Новозвановка, Камышеваха и Золотое-4. В основном это ствольная артиллерия, реактивные системы", - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он пояснил, что расстояние от Первомайска до линии фронта постепенно увеличивается, поэтому украинские силовики могут для обстрелов использовать в основном ствольную артиллерию. Офицер уточнил, что на фиксацию последствий обстрелов СЦКК выезжает ежедневно."Были прилеты сегодня, сейчас выясняем. Раненный вчера был, убита женщина позавчера. И вот в данный момент прилет. Есть работа постоянно", - дополнил офицер.
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луганская народная республика
первомайск
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в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, киев
17:48 10.04.2022
 
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений

СЦКК ЛНР: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех основных направлений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУказатель на выезде из города Первомайск
Указатель на выезде из города Первомайск - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Указатель на выезде из города Первомайск
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из обстрелов дежурный офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Олег Ефремов.
"Основные обстрелы в данный момент по городу Первомайску происходят с трех направлений (подконтрольных Киеву – ред.): Новозвановка, Камышеваха и Золотое-4. В основном это ствольная артиллерия, реактивные системы", - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
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Он пояснил, что расстояние от Первомайска до линии фронта постепенно увеличивается, поэтому украинские силовики могут для обстрелов использовать в основном ствольную артиллерию. Офицер уточнил, что на фиксацию последствий обстрелов СЦКК выезжает ежедневно.
"Были прилеты сегодня, сейчас выясняем. Раненный вчера был, убита женщина позавчера. И вот в данный момент прилет. Есть работа постоянно", - дополнил офицер.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайскСЦКККиев
 
 
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