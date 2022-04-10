https://ria.ru/20220410/obstrel-1782786863.html
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений - РИА Новости, 10.04.2022
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений
Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T17:48
2022-04-10T17:48
2022-04-10T17:48
в мире
луганская народная республика
первомайск
сцкк
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/69/1528516976_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47d72063ed0b4dbe9a5191fb342b4590.jpg
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из обстрелов дежурный офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Олег Ефремов."Основные обстрелы в данный момент по городу Первомайску происходят с трех направлений (подконтрольных Киеву – ред.): Новозвановка, Камышеваха и Золотое-4. В основном это ствольная артиллерия, реактивные системы", - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.Он пояснил, что расстояние от Первомайска до линии фронта постепенно увеличивается, поэтому украинские силовики могут для обстрелов использовать в основном ствольную артиллерию. Офицер уточнил, что на фиксацию последствий обстрелов СЦКК выезжает ежедневно."Были прилеты сегодня, сейчас выясняем. Раненный вчера был, убита женщина позавчера. И вот в данный момент прилет. Есть работа постоянно", - дополнил офицер.
https://ria.ru/20220409/donbass-1782647055.html
луганская народная республика
первомайск
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152851/69/1528516976_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1993c838badf081eeb52e1c103fdf3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, первомайск, сцкк, киев
СЦКК: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех направлений
СЦКК ЛНР: украинские силовики обстреливают Первомайск с трех основных направлений
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают город Первомайск в Луганской народной республике с трех основных направлений, рассказал журналистам на месте одного из обстрелов дежурный офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Олег Ефремов.
"Основные обстрелы в данный момент по городу Первомайску
происходят с трех направлений (подконтрольных Киеву
– ред.): Новозвановка, Камышеваха и Золотое-4. В основном это ствольная артиллерия, реактивные системы", - рассказал офицер представительства ЛНР
в СЦКК
.
Он пояснил, что расстояние от Первомайска до линии фронта постепенно увеличивается, поэтому украинские силовики могут для обстрелов использовать в основном ствольную артиллерию. Офицер уточнил, что на фиксацию последствий обстрелов СЦКК выезжает ежедневно.
"Были прилеты сегодня, сейчас выясняем. Раненный вчера был, убита женщина позавчера. И вот в данный момент прилет. Есть работа постоянно", - дополнил офицер.