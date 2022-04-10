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Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/novoaydar-1782809086.html
Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара
Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара - РИА Новости, 10.04.2022
Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара
Следователи генеральной прокуратуры Луганской народной республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:11
2022-04-10T22:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
новоайдар
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
точка-у
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Следователи генеральной прокуратуры Луганской народной республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического ракетного комплекса "Точка-У", заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У", погибла женщина."Следователями генеральной прокуратуры ЛНР проводятся необходимые следственные действия (по факту применения украинскими силовиками "Точки-У" - ред.) будет проведена проверка", - сообщил представитель ведомства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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новоайдар
луганская народная республика
украина
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в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, точка-у, ситуация в днр и лнр, донбасс
22:11 10.04.2022
 
Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за применения Украиной "Точки-У" по Новоайдару

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Следователи генеральной прокуратуры Луганской народной республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического ракетного комплекса "Точка-У", заявили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У", погибла женщина.
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"Следователями генеральной прокуратуры ЛНР проводятся необходимые следственные действия (по факту применения украинскими силовиками "Точки-У" - ред.) будет проведена проверка", - сообщил представитель ведомства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныТочка-УСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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