https://ria.ru/20220410/novoaydar-1782809086.html

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара - РИА Новости, 10.04.2022

Генпрокуратура ЛНР проведет проверку из-за обстрела "Точкой-У" Новоайдара

Следователи генеральной прокуратуры Луганской народной республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:11

2022-04-10T22:11

2022-04-10T22:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

новоайдар

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

точка-у

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Следователи генеральной прокуратуры Луганской народной республики проведут проверку и следствие по факту применения украинскими силовиками тактического ракетного комплекса "Точка-У", заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее в ЛНР заявили, что в 19.15 Новоайдар был обстрелян с применением тактического ракетного комплекса Точка-У", погибла женщина."Следователями генеральной прокуратуры ЛНР проводятся необходимые следственные действия (по факту применения украинскими силовиками "Точки-У" - ред.) будет проведена проверка", - сообщил представитель ведомства.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, новоайдар, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, точка-у, ситуация в днр и лнр, донбасс