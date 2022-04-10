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"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ

"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022

"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ

"Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-10T15:20

2022-04-10T15:20

2022-04-12T15:40

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."ГБУ "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ. В 2018-2019 годах наши специалисты реконструировали 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны-объекты культурного наследия "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов" – всем сооружениям вернули исторический облик, полностью обновили инженерные системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что круглогодично ГБУ "Гормост" ухаживает за главными жемчужинами выставки: весной проводит промывку и пуско-наладочные работы, в сезон фонтанов следит за исправной работой гидротехнических сооружений – регулирует напор воды, чистит чаши, обеспечивает цветную подсветку, осенью готовит фонтаны к зимнему периоду, проверяет насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку, после при необходимости ремонтирует детали и инженерные установки.

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