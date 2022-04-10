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"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022
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"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ
"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ - РИА Новости, 12.04.2022
"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ
"Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-10T15:20
2022-04-12T15:40
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городское хозяйство москвы
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вднх
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."ГБУ "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ. В 2018-2019 годах наши специалисты реконструировали 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны-объекты культурного наследия "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов" – всем сооружениям вернули исторический облик, полностью обновили инженерные системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что круглогодично ГБУ "Гормост" ухаживает за главными жемчужинами выставки: весной проводит промывку и пуско-наладочные работы, в сезон фонтанов следит за исправной работой гидротехнических сооружений – регулирует напор воды, чистит чаши, обеспечивает цветную подсветку, осенью готовит фонтаны к зимнему периоду, проверяет насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку, после при необходимости ремонтирует детали и инженерные установки.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, вднх, гормост, комплекс городского хозяйства москвы
15:20 10.04.2022 (обновлено: 15:40 12.04.2022)
 

"Гормост" в Москве наградили за проектирование и эксплуатацию фонтанов ВДНХ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРаботник моет скульптурную композицию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве
Работник моет скульптурную композицию фонтана Каменный цветок на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Работник моет скульптурную композицию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"ГБУ "Гормост" наградили за добросовестное выполнение работ по проектированию и эксплуатации фонтанов на территории ВДНХ. В 2018-2019 годах наши специалисты реконструировали 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны-объекты культурного наследия "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов" – всем сооружениям вернули исторический облик, полностью обновили инженерные системы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что круглогодично ГБУ "Гормост" ухаживает за главными жемчужинами выставки: весной проводит промывку и пуско-наладочные работы, в сезон фонтанов следит за исправной работой гидротехнических сооружений – регулирует напор воды, чистит чаши, обеспечивает цветную подсветку, осенью готовит фонтаны к зимнему периоду, проверяет насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку, после при необходимости ремонтирует детали и инженерные установки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 10:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: московские фонтаны готовят к открытию
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваВДНХГормостКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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