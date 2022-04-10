Рейтинг@Mail.ru
Глава Bosch: отказ от российского газа грозит экономическому могуществу ФРГ - РИА Новости, 10.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220410/moguschestvo-1782750839.html
Только Россия поможет Германии сохранить ее экономическое могущество
Глава Bosch: отказ от российского газа грозит экономическому могуществу ФРГ - РИА Новости, 10.04.2022
Только Россия поможет Германии сохранить ее экономическое могущество
Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:19
2022-04-10T10:19
в мире
германия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt.По мнению Хартунга, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем от пандемии коронавируса: Германия рискует уничтожить "промышленную основу своего экономического могущества".Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче звучат призывы к отказу от российских энергоресурсов. Некоторые компании прекратили деятельность на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, украина
10:19 10.04.2022
 
Глава Bosch: отказ от российского газа грозит экономическому могуществу ФРГ

Глава Bosch Хартунг: ФРГ лишится экономического могущества при отказе от российского газа

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt.
"Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch", — пояснил он.
По мнению Хартунга, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем от пандемии коронавируса: Германия рискует уничтожить "промышленную основу своего экономического могущества".
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче звучат призывы к отказу от российских энергоресурсов. Некоторые компании прекратили деятельность на территории России.
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
03:28
Премьер Баварии предупредил о "потрясениях" при отказе от российского газа
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
 
В миреГерманияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала