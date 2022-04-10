Только Россия поможет Германии сохранить ее экономическое могущество

Глава Bosch: отказ от российского газа грозит экономическому могуществу ФРГ
Глава Bosch Хартунг: ФРГ лишится экономического могущества при отказе от российского газа
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt.
"Компания покрывает 20 процентов потребности в энергии за счет газа. Если Берлин откажется от российских энергоресурсов, то нарушатся цепочки поставок, и не только у Bosch", — пояснил он.
По мнению Хартунга, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем от пандемии коронавируса: Германия рискует уничтожить "промышленную основу своего экономического могущества".
Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче звучат призывы к отказу от российских энергоресурсов. Некоторые компании прекратили деятельность на территории России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.