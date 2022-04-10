https://ria.ru/20220410/moguschestvo-1782750839.html

Только Россия поможет Германии сохранить ее экономическое могущество

Глава Bosch: отказ от российского газа грозит экономическому могуществу ФРГ - РИА Новости, 10.04.2022

Только Россия поможет Германии сохранить ее экономическое могущество

Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T10:19

2022-04-10T10:19

2022-04-10T10:19

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Отказ Германии от российского газа приведет к полной остановке производства на заводах компании Bosch, рассказал глава группы Стефан Хартунг в интервью газете Handelsblatt.По мнению Хартунга, последствия могут оказаться куда серьезнее, чем от пандемии коронавируса: Германия рискует уничтожить "промышленную основу своего экономического могущества".Западные страны ввели масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения прежде всего коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе все громче звучат призывы к отказу от российских энергоресурсов. Некоторые компании прекратили деятельность на территории России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220410/gaz-1782733468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, германия, россия, украина