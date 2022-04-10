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Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия - РИА Новости, 10.04.2022

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T03:33

2022-04-10T03:33

2022-04-10T03:33

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Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) одобрена 26-й сессией ГА ООН 16 декабря 1971 года.Была открыта для подписания 10 апреля 1972 года; вступила в силу 26 марта 1975 года. Является бессрочной.В настоящее время насчитывает 183 участника.Конвенция состоит из преамбулы и 15 статей.В преамбуле Конвенции ее участники заявили о решимости действовать в целях достижения эффективного прогресса на пути всеобщего и полного разоружения, включающего запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения.Первые три статьи КБТО – основные "запретительные". В соответствии со статьей I, государства обязуются не разрабатывать, не производить, не накапливать, не приобретать каким-либо иным образом и не сохранять биооружие.Согласно статье II, государства-участники были обязаны уничтожить имевшееся у них биооружие, оборудование и средства доставки в течение девяти месяцев после вступления Конвенции в силу.Статья III содержит запрет на передачу биооружия и любое содействие по его разработке и приобретению. Другие статьи Конвенции разъясняют действия государств в целях обеспечения режима запрета биооружия:В статье XII государства обязались не менее чем через пять лет после вступления в силу Конвенции созвать конференцию для рассмотрения действия КБТО, осуществления заложенных в ее статьях и преамбуле целей, а также новых научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции.Первая Конференция по рассмотрению действия КБТО (обзорная конференция) прошла в Женеве (Швейцария) с 3 по 21 марта 1980 года. Всего состоялось восемь обзорных конференций. Последняя – в 2016 году.По своему содержанию Конвенция о запрещении биологического оружия больше приближается к совместному политическому заявлению стран-участников, чем к полномасштабному договору, поскольку не содержит ни конкретных положений о подходах к ее осуществлению, ни перечня биологических агентов, подлежащих запрету. Именно эти обстоятельства привели международное сообщество к пониманию необходимости разработки мер по верификации (проверке), которые должны были бы четко определить механизм контроля за ее осуществлением. В этих целях в 1991 году была создана группа правительственных экспертов от стран-участников, которая в течение двух лет разрабатывала предложения о возможных мерах контроля. Результаты ее работы были рассмотрены на Специальной конференции государств-участников КБТО в 1994 году, на которой было принято решение об учреждении Специальной группы государств-участников с целью разработки международного юридически обязывающего документа (протокола) по укреплению Конвенции (формально мандат Специальной группы до сих пор не утратил силы).Разработанный проект протокола содержал обязательные объявления определенных видов деятельности в области биологии, меры проверки соблюдения (включая посещения объектов и расследования любых предполагаемых нарушений КБТО), а также меры улучшения сотрудничества и научно-технических обменов.В 2001 году накануне пятой обзорной конференции США в одностороннем порядке сорвали процесс принятия проекта протокола к КБТО. Позиция Вашингтона остается неизменной – отказ от выработки юридически обязывающего протокола, в особенности содержащего элементы верификации.С целью сохранения диалога между участниками КБТО и поиска альтернативных путей укрепления режима Конвенции на пятой обзорной конференции было принято решение о проведении межсессионных встреч экспертов и совещаний государств-участников (СГУ).По решению шестой обзорной конференции (2006) функционирует Группа имплементационной поддержки – ГИП (Implementation Support Unit – ISU), являющаяся техническим секретариатом, который, в частности, содействует усилиям государств-участников по универсализации и имплементации Конвенции, а также аккумулирует ежегодные национальные доклады об объектах и биологической деятельности, представляемые в соответствии с решениями второй (1986) и третьей обзорных конференций (1991).Решением седьмой обзорной конференции (2011) для повышения эффективности сотрудничества и получения помощи в использовании современных биотехнологий в мирных целях создана база данных, в которой содержатся сведения о том, какая помощь требуется конкретному государству, и кто из других стран мог бы добровольно ее предоставить. Однако лидирующие в области биотехнологий западные страны отказываются делиться ими безвозмездно и без выдвижения дополнительных условий, позволяющих им контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории потенциальных реципиентов помощи.КБТО остается одной из опор в области разоружения и международной безопасности. Конвенция стала первым международным договором, запретившим целую категорию оружия массового уничтожения. Запрет международного сообщества на вепонизацию (от слова weapon – "оружие") биологических агентов является важным шагом к более безопасному миру.Вместе с тем ей присущ ряд недостатков, прежде всего отсутствие верификационного механизма и международной организации для осуществления ее положений.Российская делегация в ходе восьмой обзорной конференции (2016) добивалась принятия мер по укреплению КБТО. Россия выступила за разработку и принятие юридически обязывающего дополнительного протокола к КБТО, направленного на улучшение осуществления во всех областях, а также представила проект создания в рамках КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Однако договоренности достигнуты не были.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, совет безопасности оон, оон, россия, в мире, сша