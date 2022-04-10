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Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу - РИА Новости, 10.04.2022
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Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу
Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу - РИА Новости, 10.04.2022
Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу
Израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы, сообщила... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T19:30
2022-04-10T20:57
в мире
палестина
израиль
западный берег реки иордан
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 10 апр - РИА Новости. Израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы, сообщила пресс-служба армии.Солдаты оказали палестинцу первую медицинскую помощь, затем передали его для дальнейшего лечения Палестинскому Красному Полумесяцу. Инцидент расследуется.Минздрав Палестины в свою очередь информирует, что "скончалась палестинская женщина", добавляя, что "израильские военнослужащие открыли по ней огонь в районе Хусана возле Вифлеема".В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html
палестина
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан
19:30 10.04.2022 (обновлено: 20:57 10.04.2022)
 
Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу

Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные
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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 10 апр - РИА Новости. Израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы, сообщила пресс-служба армии.
"Некоторое время назад подозреваемый палестинец приблизился к солдатам армии обороны Израиля рядом с городом Хусан. Чтобы остановить подозреваемого, солдаты произвели предупредительные выстрелы в воздух в соответствии с процедурами задержания. Так как подозреваемый продолжал приближаться, солдаты открыли огонь по нижней части тела подозреваемого", - говорится в сообщении.
Солдаты оказали палестинцу первую медицинскую помощь, затем передали его для дальнейшего лечения Палестинскому Красному Полумесяцу. Инцидент расследуется.
Минздрав Палестины в свою очередь информирует, что "скончалась палестинская женщина", добавляя, что "израильские военнослужащие открыли по ней огонь в районе Хусана возле Вифлеема".
В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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