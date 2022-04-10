https://ria.ru/20220410/izrail-1782804212.html

Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу

Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу - РИА Новости, 10.04.2022

Израильские военные на Западном берегу открыли огонь по палестинцу

Израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы, сообщила... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T19:30

2022-04-10T19:30

2022-04-10T20:57

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палестина

израиль

западный берег реки иордан

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ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 10 апр - РИА Новости. Израильские военнослужащие на Западном берегу открыли огонь по палестинцу, приближавшемуся к военным, несмотря на предупредительные выстрелы, сообщила пресс-служба армии.Солдаты оказали палестинцу первую медицинскую помощь, затем передали его для дальнейшего лечения Палестинскому Красному Полумесяцу. Инцидент расследуется.Минздрав Палестины в свою очередь информирует, что "скончалась палестинская женщина", добавляя, что "израильские военнослужащие открыли по ней огонь в районе Хусана возле Вифлеема".В последние недели в Израиле осложнилась обстановка в сфере безопасности. С середины марта жертвами нападений и терактов стали 14 жителей страны.

https://ria.ru/20220410/izrail-1782800720.html

палестина

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан