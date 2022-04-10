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Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом - РИА Новости, 10.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220410/goroskop-1782597024.html
Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом
Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом - РИА Новости, 10.04.2022
Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом
В период кризиса кто-то сидит, а кто-то действует. Например, открывает свое дело – становится предпринимателем. Увы, дано это не всем. Астролог и основатель... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:10
2022-04-10T12:10
культура
новости культуры
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В период кризиса кто-то сидит, а кто-то действует. Например, открывает свое дело – становится предпринимателем. Увы, дано это не всем. Астролог и основатель Школы Астрологии Инна Любимова рассказала, кому из знаков зодиака стоит заняться бизнесом. Овны – настоящие лидеры. У них есть все необходимые качества, чтобы вести за собой людей к победе. Это целеустремленность, решительность, уверенность в себе, умение работать в режиме многозадачности. Все это позволяет Овнам быть отличными руководителями и достойно зарабатывать.Львы — любят достигать успеха и добиваться поставленных целей. Представители этого знака отличные организаторы. Они умеют грамотно делегировать и не сдаются, сталкиваясь с трудными задачами.Козероги – сильные стратеги и руководители. Они надежны, трудолюбивы и легко подстраиваются под изменчивый мир. А еще отлично умеют обращаться с деньгами и приумножать их.Скорпионы — выигрывают за счет своей природной интуиции. Они буквально чувствуют успех и знают, что и когда им принесет деньги. Скорпионы также обладают высокой стрессоустойчивостью и без особых усилий справляются с конкуренцией.
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Елена Громова
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
12:10 10.04.2022
 
Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит заняться бизнесом

Астролог назвала четыре знака зодиака, которым следует заниматься бизнесом

© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Depositphotos / Vadymvdrobot
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В период кризиса кто-то сидит, а кто-то действует. Например, открывает свое дело – становится предпринимателем. Увы, дано это не всем. Астролог и основатель Школы Астрологии Инна Любимова рассказала, кому из знаков зодиака стоит заняться бизнесом.
Овны – настоящие лидеры. У них есть все необходимые качества, чтобы вести за собой людей к победе. Это целеустремленность, решительность, уверенность в себе, умение работать в режиме многозадачности. Все это позволяет Овнам быть отличными руководителями и достойно зарабатывать.
Львы — любят достигать успеха и добиваться поставленных целей. Представители этого знака отличные организаторы. Они умеют грамотно делегировать и не сдаются, сталкиваясь с трудными задачами.
Козероги – сильные стратеги и руководители. Они надежны, трудолюбивы и легко подстраиваются под изменчивый мир. А еще отлично умеют обращаться с деньгами и приумножать их.
Скорпионы — выигрывают за счет своей природной интуиции. Они буквально чувствуют успех и знают, что и когда им принесет деньги. Скорпионы также обладают высокой стрессоустойчивостью и без особых усилий справляются с конкуренцией.
Деньги в кармане - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 06:26Культура
Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги
 
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