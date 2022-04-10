https://ria.ru/20220410/golosovanie-1782727180.html

Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера

Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера - РИА Новости, 10.04.2022

Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера

Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны, сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T00:31

2022-04-10T00:31

2022-04-10T00:40

в мире

голосование

пакистан

имран хан

аяз садик

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны, сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности спикера Аяза Садика.Ранее пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".Садик заявил, что кандидаты на пост премьера должны подать документы до 14.00 воскресенья (12.00 мск). Он подчеркнул, что сессия парламента, на которой пройдут выборы нового главы правительства, состоится в понедельник.

https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html

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в мире, голосование, пакистан, имран хан, аяз садик