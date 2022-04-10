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Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера - РИА Новости, 10.04.2022
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Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера
Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера - РИА Новости, 10.04.2022
Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера
Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны, сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T00:31
2022-04-10T00:40
в мире
голосование
пакистан
имран хан
аяз садик
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны, сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности спикера Аяза Садика.Ранее пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".Садик заявил, что кандидаты на пост премьера должны подать документы до 14.00 воскресенья (12.00 мск). Он подчеркнул, что сессия парламента, на которой пройдут выборы нового главы правительства, состоится в понедельник.
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в мире, голосование, пакистан, имран хан, аяз садик
00:31 10.04.2022 (обновлено: 00:40 10.04.2022)
 
Парламент Пакистана проведет голосование по выбору нового премьера

Dawn: парламент Пакистана в понедельник проведет голосование по выбору нового премьера

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Парламент Пакистана проведет 11 апреля голосование по выбору нового премьер-министра страны, сообщает издание Dawn со ссылкой на исполняющего обязанности спикера Аяза Садика.
Ранее пакистанский парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Незадолго до голосования спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".
Садик заявил, что кандидаты на пост премьера должны подать документы до 14.00 воскресенья (12.00 мск). Он подчеркнул, что сессия парламента, на которой пройдут выборы нового главы правительства, состоится в понедельник.
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В миреГолосованиеПакистанИмран ХанАяз Садик
 
 
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