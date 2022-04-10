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Около 27% избирателей не приняли участие в выборах президента Франции

Около 27% избирателей не приняли участие в выборах президента Франции - РИА Новости, 10.04.2022

Около 27% избирателей не приняли участие в выборах президента Франции

Примерно 27% избирателей не приняли участие в выборах президента Франции в воскресенье, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T22:19

2022-04-10T22:19

2022-04-10T22:28

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Примерно 27% избирателей не приняли участие в выборах президента Франции в воскресенье, передает телеканал BFMTV.По его словам, таким образом, не проголосовали около 13 миллионов человек.Показатель неявки текущего года высокий, но ниже рекорда 2002 года, когда на участки не пришли 28,4%.По первым данным exit poll, в первом туре президентских выборов во Франции лидирует действующий президент страны Эммануэль Макрон, набирая 28,5%, на втором месте - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с 24,2% голосов.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

франция, в мире, выборы президента франции — 2022