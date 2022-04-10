https://ria.ru/20220410/frantsiya-1782757410.html

Меланшон может стать "сюрпризом" для Макрона на выборах, считает эксперт

Меланшон может стать "сюрпризом" для Макрона на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 10.04.2022

Меланшон может стать "сюрпризом" для Макрона на выборах, считает эксперт

Находящийся сейчас согласно опросам на третьем месте кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон может преподнести... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:29

2022-04-10T11:29

2022-04-10T11:29

в мире

франция

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

анн идальго

франсуа олланд

евросоюз

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Находящийся сейчас согласно опросам на третьем месте кандидат в президенты Франции от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон может преподнести неожиданный сюрприз как для действующего президента Эммануэля Макрона, так и для лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен, сказал РИА Новости бывший французский дипломат и журналист Ролан Юро.Меланшон, который согласно опросу исследовательского центра Elabe может рассчитывать на 17,5%, что дает ему третье место после Макрона (26%) и Ле Пен (25%), вполне может совершить неожиданный рывок, полагает эксперт."У него может быть очень хороший результат. Он даже может выйти во второй тур", – сказал Юро.По мнению Ролана Юро, Меланшон способен сплотить вокруг себя всех левых. Это вполне возможный сценарий, говорит он, учитывая, что за него уже призвала голосовать Кристиан Тобира, бывшая министр юстиции во время президентства социалиста Франсуа Олланда."За ним (Меланшоном - ред.) могут последовать левые. Часть левых уже точно больше не хочет Макрона. А Марин Ле Пен Меланшону не помеха", – анализирует бывший дипломат. Он не исключает, что у главы "Непокоренной Франции" есть все шансы не только выйти во второй тур, но и победить в нем.Если он не преодолеет первый тур, то сможет попросить свой электорат воздержаться от голосования во втором. Это лишит Макрона значительной поддержки слева и сыграет на руку Ле Пен, полагает эксперт.Сюрпризом, но пока самым невероятным, может стать и выход во второй тур выборов главы движения "Реконкиста" Эрика Земмура, добавил Юро. Пока в опросах он фигурирует на четвертом и пятом местах."Земмур и Меланшон обладают настоящими способностями управлять государством. Я думаю, что популярность Земмура недооценена, поскольку многие избиратели, которые хотят за него проголосовать, не осмеливаются об этом сказать. Земмур неполиткорректен, в отличие от Марин", – поясняет эксперт.Первый тур выборов президента Франции проходит 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. На высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии "Социалисты", член партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо и другие.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782744469.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782738748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, анн идальго, франсуа олланд, евросоюз